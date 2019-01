Schader gewinnt nur knapp

Bürstadt.So richtig froh wirkt keiner an diesem Wahlabend. Bärbel Schader (CDU) ist die Anspannung noch anzumerken, als sie ins Bürgerhaus läuft. Sie lächelt tapfer, als das Publikum im Saal klatscht. Wie eine strahlende Siegerin sieht sie nicht aus. Denn erst die Briefwähler haben für ein eindeutiges Ergebnis gesorgt: Am Ende haben 52 Prozent der Wähler entschieden, dass Schader im Amt bleibt. Ihr Herausforderer Steffen Lüderwald, der von SPD und Grünen unterstützt wurde, kommt auf 45,7 Prozent, hat aber einige Wahlbezirke deutlich gewinnen können. Die unabhängige Kandidatin Anne Stertz-Hofmeister, die aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, holt 2,3 Prozent der Stimmen. Wobei nicht einmal die Hälfte der Bürger gewählt hat: Die Wahlbeteiligung liegt bei 44,6 Prozent.

Als die ersten Ergebnisse auf der Leinwand im Bürgerhaus eingeblendet werden, ist die Spannung fast zum Greifen. Mucksmäuschenstill verfolgen die zahlreichen Besucher die beiden Balken auf der Leinwand, die ähnlich hoch aussehen. Nach Auszählung der elf Wahlbezirke – ohne Briefwahl – liegt die Amtsinhaberin nur mit 50 Prozent vorne, Lüderwald kommt auf 47 Prozent. Viele fürchten, es könne sogar zur Stichwahl kommen – was bei drei Kandidaten ja möglich wäre, auch wenn Stertz-Hofmeister sich zurückgezogen hatte. Niederschmetternd wirkt zu dem Zeitpunkt noch die Wahlbeteiligung mit 33 Prozent. „Das bedeutet, dass zwei Drittel der Leute nicht gewählt haben und es ihnen egal ist“, schimpft etwa Timo Ofenloch im Saal. Da sind die knapp 1500 Briefwähler aber noch nicht eingerechnet. 56 Prozent von ihnen haben sich für Schader ausgesprochen, was ihren Abstand zu Lüderwald am Ende doch von drei auf mehr als sechs Prozent verdoppelt.

Am Ende bedankt sich die 57-Jährige auf der Bühne bei ihm für den fairen Wahlkampf. Applaus gibt es schon zuvor, als Lüderwald ihr gratuliert und sie dabei fest umarmt. Da klatschen Vertreter von CDU, FDP, SPD und Grünen gleichermaßen. Selbstkritisch sagt sie, dass die zahlreichen Beschlüsse in ihrer Amtszeit für etliche Bürstädter zu schnell gekommen seien. „Manche haben sich abgehängt gefühlt“, gibt sie zu. Deshalb wolle sie versuchen, künftig einen „Gang zurückzuschalten und langsamer zu machen“. Vor allem freut sich Schader, am Montag dann „zurückkommen zu können zur Sacharbeit“ – und dass es keine Stichwahl gibt.

Lüderwald sehr gefasst

Steffen Lüderwald wirkt sehr gefasst. Er sei ganz und gar nicht enttäuscht, betont der 50-Jährige, sondern akzeptiere den Willen der Wähler. Allerdings meint er auch, dass in Bürstadt einige Gräben zugeschüttet werden müssen. „Und im Grunde haben alle verloren, wenn wir uns die Wahlbeteiligung ansehen“, sagt Lüderwald. Der Hofheimer schimpft allerdings nicht auf die Politikverdrossenen, sondern nimmt stattdessen alle Fraktionen in die Pflicht. Sie müssten dafür sorgen, dass die Bürger sich ernst genommen fühlen und wieder Lust am Mitbestimmen bekommen.

Mit Stolz verweist der SPD-Vorsitzende Boris Wenz auf das recht knappe Ergebnis. „Im Sommer hatten ja noch alle gesagt: ,Ihr habt doch sowieso keine Chance gegen die Amtsinhaberin!’ Da haben wir mächtig aufgeholt!“ Entspannt wirkt auch Grünen-Chef Uwe Metzner. „Glücklich bin ich nicht, ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht.“ Dann zuckt er lächelnd die Schultern. Dagegen gibt Hans-Georg Gött von der SPD zu, „sehr enttäuscht“ zu sein, „dass es so weitergeht. Das Stadtparlament bleibt Statist, und zwei Leute entscheiden in Bürstadt, was gemacht wird: Schader und Bauer.“ Der CDU-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Alexander Bauer lobt dagegen Lüderwald für seinen fairen und motivierten Wahlkampf. Mit Schader seien die Bürger hart ins Gericht gegangen, findet Bauer. „Wir müssen deutlicher klar machen, dass das Parlament die Beschlüsse fasst und nicht die Bürgermeisterin dafür verantwortlich gemacht wird.“ Es könne nicht sein, dass Schader als „Beton-Bärbel“ verspottet werde.

Sogar Riedrode wählt rot-grün

Ursula Cornelius (CDU) aus Bobstadt hat mit einem Sieg Lüderwalds in ihrem Stadtteil gerechnet – nach den enormen Protesten wegen der Messplatz-Bebauung. Das sehr deutliche Ergebnis erschreckt sie aber doch. Denn in beiden Wahlbezirken Bobstadts liegt der Hofheimer mit 54 und 55 Prozent klar vorne. Sogar in Riedrode, das traditionell eher konservativ geprägt ist, kann Lüderwald die Bürgermeisterin überholen und kommt auf 49,5 Prozent.

„Die Schlacht ist geschlagen“, atmet Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf (CDU) erleichtert auf. Er hatte schon erwartet, dass es nicht leicht würde. Landrat Christian Engelhardt (CDU) hat angesichts des großen Engagements mit mehr Stimmen für die Bürgermeisterin gerechnet und meint, der Wahlkrimi sei mindestens so spannend wie ein Tatort am Sonntagabend. Er reiht sich mit zahlreichen Bürgermeistern der Umgebung in die Schlange der Gratulanten ein.

Steffen Lüderwald betont am Ende noch einmal, von Hofheim nach Bürstadt ziehen zu wollen. Lächelnd sagt er zu CDU-Fraktionschef Jürgen Eberle: „Wir sehen uns bei der Kommunalwahl wieder!“ Das wäre in zwei Jahren.

