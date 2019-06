Schader lässt sich zu Beginn der zweiten Amtszeit feiern

Bürstadt.Bärbel Schader (CDU) hat sich zu Beginn ihrer zweiten Amtszeit als Bürstadts Bürgermeisterin einen vergleichsweise großen Bahnhof bereitet. Im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend wurde sie von Erstem Stadtrat Walter Wiedemann (Mitte) und Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf ins Amt eingeführt und als Bürgermeisterin verpflichtet. Schader hatte sich im Januar als Amtsinhaberin knapp mit 52 Prozent gegen den ortsfremden Herausforderer Steffen Lüderwald (SPD/Grüne) durchgesetzt. Ihre zweiten sechs Jahre beginnen am 1. Juli. Vor ihrer Zeit war der Übergang von der einen in die nächste Amtsperiode ein kurzer Verwaltungsakt im Stadtparlament mit der Überreichung der Urkunde, wie in umliegenden Kommunen auch.

Vor persönlich geladenen Gästen, Mitarbeitern der Verwaltung und Besuchern zeichnete Stadtrat Wiedemann Schaders Weg ins Bürgermeisteramt nach und betonte, sie sei die erste Frau in diesem Amt in Bürstadt, bevor er ihr die Ernennungsurkunde überreichte. Schader selbst stellte in ihrer Rede das Erreichte heraus und versprach den Bürgern, auch die nächsten Jahre mit Tatkraft anzugehen sowie sie an kommenden Veränderungsprozessen zu beteiligen.

Bevor es dann für alle zum Austausch mit Imbiss vom Caterer ging, sprachen Karl-Christian Schelzke, Direktor des Hessischen Städte- und Gemeindebunds, Landrat Christian Engelhard (CDU), Michael Löffelhardt vom Personalrat der Stadtverwaltung, Jürgen Eberle, CDU-Fraktion, und Alexander Bauer, CDU-Fraktion und Landtagsabgeordneter, sowie Burkhard Vetter, FDP-Fraktion, Grußworte. mas (Bild: nix)

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.06.2019