Schäfer-Gümbel setzt auf Rot-Grün

Bürstadt.Rot-Grün wünschen sich so ziemlich alle in der Bürstädter Ratskeller-Scheune zurück – oder auch herbei. Genauso wie der hessische SPD-Chef und Oppositionsführer im Landtag, Torsten Schäfer Gümbel. „Ich freue mich sehr, dass ich nach vielen Jahren wieder einmal rot-grünen Wahlkampf machen kann“, begrüßt er die Zuhörer. Die „Genossinnen und Genossen“ genauso wie die „lieben Freunde von den Grünen“. Auf der Zielgeraden will er Bürgermeisterkandidat Steffen Lüderwald unterstützen: „Noch sind es drei Tage, 23 Stunden und 35 Minuten, bis sich die Wahlbüros schließen.“ Viel Zeit, um den seiner Meinung nach richtigen Mann für den Chef-Sessel im Rathaus ins Ziel zu bringen.

Er selbst weiß ganz genau, wie sehr es auf jede einzelne Stimme ankommt. Bei der Hessenwahl hätten genau 35 Stimmen für den Einzug in die Regierung gefehlt. „Diese 35 Leute hätte ich in Lich fragen sollen. Ich kenne diese Leute“, sagt er – und hat die Lacher auf seiner Seite. Nichtwähler zu bewegen, am Sonntag ihre Stimme abzugeben. Das sieht er als die große Aufgabe der Mitglieder von SPD und Grünen in Bürstadt.

Die Stimmung ist gelöst in der gemütlichen Scheune. Bevor Boris Wenz (SPD) und Uwe Metzner (Grüne) den Abend offiziell eröffnen, mischt sich „der Torsten“, wie ihn die Genossen nennen, unter die Menschen. Er ist der einzige, der einen kompletten und sehr schicken Anzug trägt. Daran ist er dann doch zu erkennen. Fragen beantwortet er ohne großes Aufheben. Aber sehr konzentriert.

Ja, sicher, ist es für ihn ein wichtiges Anliegen, die Bürgermeister-Kandidaten in Hessen zu unterstützen. Auch wenn das bei 423 Städten und Gemeinden nicht immer möglich sei. „Aber wo es geht, gehe ich hin“, versichert er auf Nachfrage unserer Zeitung. Gerade wo Bürstadt für die SPD „kein einfaches Pflaster“ sei. 70 Jahre CDU – dringend Zeit für einen Wechsel, ist sich Schäfer-Gümbel mit den Bürstädter Oppositionspolitikern einig.

„Endlich wieder Rot-Grün“, dafür sprechen sich die beiden Kreis vorsitzenden Marius Schmidt (SPD) und Moritz Müller (Grüne) bei ihren Willkommensworten ebenfalls aus. Auch für den Bürstädter Uwe Metzner ist es kein Widerspruch, dem hessischen SPD-Chef kräftig zu applaudieren, obwohl die Landesgrünen mit einem schwarzen Partner regieren. „So weit ist die SPD von uns nicht weg“, sagt er. „Soziale Themen wie der Mindestlohn sind schließlich auch grüne Themen.“

Kompromiss gehört dazu

Schäfer-Gümbel sieht das ganz ähnlich: „Der rot-grüne Wettbewerb lebt davon, dass wir über den besten Weg, das beste Konzept streiten.“ Die Aufteilung von Themenbereichen sieht er eher bei anderen Koalitionen. Vieles sei auch eine Frage der Persönlichkeit, wie man an Problemlösungen herangeht. Am besten alle Beteiligten an einen Tisch holt und sich nicht von dem schwarz-weiß Denken bestimmen lässt, dass immer mehr um sich greife. „Der Kompromiss wird verächtlich gemacht“, ist er sich sicher. Es gebe meist nur noch „Ja oder Nein“. Den Kompromiss sieht er allerdings als Grundlage eines jeden demokratischen Prozesses. Genauso wie Respekt gegenüber anderen und der Fähigkeit, zuzuhören und sich auch für andere verantwortlich zu fühlen. „Das funktioniert nur mit der richtigen Person im Rathaus.“ Und die sei eben der Kandidat von SPD und Grünen in Bürstadt.

Lüderwald ergreift das Wort erst ganz zum Schluss – eigentlich eher unüblich bei solchen Veranstaltungen, findet Schäfer-Gümbel. Bei ihm sei das allerdings Programm, erläutert der Bürgermeisterkandidat: „Ich gehe nicht voraus, sondern will am Schluss aufpassen, dass es allen gut geht.“ Die „ganze Herde im Blick haben“ lautet sein Credo. Für ihn endet mit dem Tag der Wahl die Parteipolitik. „Mit mir gibt es nur noch Bürgerpolitik – für alle Menschen.“

Dafür erhält er – genauso wie Torsten Schäfer-Gümbel kurz zuvor – kräftigen Applaus und auch einige Jubelrufe. Zumindest in der Scheune erhält er hundert Prozent Zustimmung.

