Schaurig und schön

Bürstadt.Die Lyrik-Gruppe „Lesen mit Herz“ hat viele kreative Ideen, die sie in die Tat umsetzt. Am Dienstag, 6. November, 18.30 Uhr, präsentieren die Mitglieder ihr neues Programm in der evangelischen Kirche in der Heinrichstraße. Das Thema lautet „Schaurig, schön“.

Siegfried Gebhardt hat mit Monika Barmann, Renate Gayer, Christa Kilian, Rita Lausecker, Gabi Winkler und Helmut Kaupe erneut Prosa, Gedichte und Liedtexte ausgesucht, die von alten Klassikern über haarsträubende Grusel-Geschichten mit Gänsehaut-Feeling bis hin zu lustigen, hintersinnigen Gedanken und Einfällen reichen.

Die Lesung dauert ungefähr 90 Minuten. Während der Pause werden im überdachten Hof Getränke und ein kleiner Imbiss zu moderaten Preisen angeboten. Der Eintritt ist frei, über eine Spende freut sich die Lyrik-Gruppe. roi

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.10.2018