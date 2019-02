Scheiben laden vor dem Bahnhof zum Sitzen ein

Bürstadt. Die Sitzscheiben auf dem frisch sanierten Vorplatz am Bürstädter Bahnhof sind installiert, und in den sozialen Medien diskutieren die Bürger eifrig darüber. Dass ältere Leute nicht gut darauf sitzen könnten, kritisieren die einen, während andere loben, dass es was Modernes sei, auf dem sich prima sitzen lasse.

Landschaftsarchitekt Dirk Schelhorn, der auch den alla hopp!-Park gestaltet hat, bezweckt mit diesen ungewöhnlichen Sitzgelegenheiten, dass die Leute sich miteinander unterhalten und einander zuwenden können. Dafür wurden die Scheiben, die einen Durchmesser von 45 bis 65 Zentimeter haben, „in Gruppen“ aufgestellt. Das hatte Schelhorn bei der Einweihung vor einem Monat ausgeführt.

Ähnliches gilt für die Teller an Ketten in der Bushaltestelle: Auf den schwingenden Sitzen kommen die Wartenden an der Bushaltestelle in Bewegung - ebenso wie auf der Schaukel neben der Haltestelle. Schelhorn bezeichnet den Bahnhofsvorplatz als Visitenkarte, wo sich Leute wohlfühlen sollen. Deshalb wurden auch drei Bäume sowie Gräser gepflanzt.

Warten müssen die Zugreisenden noch auf die Funktion für Sehbehinderte an den Anzeigetafeln. Dort sind gelbe Drücker wie an Ampeln angebracht: Wer sie betätigt, bekommt bald die nächsten Verbindungen am Bahnhof vorgelesen.

Die Stolperfallen auf der rückwärtigen Seite des Bahnhofs - an den Gleisen - sollen übrigens entfernt werden. Dabei handelt es sich um Betonfundamente von der Überdachung am Stationsgebäude, die die Bahn abgerissen hat (wir berichteten). Mit den Arbeiten am Bahnsteig und am Übergang für Fußgänger sollen die Betonklötze verschwinden, teilt das Rathaus mit. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.02.2019