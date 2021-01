Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Kandidaten

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim.Jede Menge Kreuze dürfen die Bürger bei der Kommunalwahl am 14. März auf mehreren Stimmzetteln verteilen. Der Landrat ist zu küren, die Zusammensetzung der jeweiligen Stadt- und Gemeindeparlamente, in Bobstadt, Riedrode, Nordheim und Wattenheim auch noch die Ortsbeiräte. Damit die Wähler umfassend informiert sind, leistet der „Südhessen Morgen“ wieder Entscheidungshilfe und berichtet ausführlich über einen Wahlkampf, der diesmal in der Corona-Krise besonders werden dürfte. Keine Präsenzveranstaltungen, keine Wahlkampftermine mit Parteiprominenz vor Ort. Nahezu alles wird sich im Internet und virtuell abspielen.

Dies ist nicht nur für die Parteien eine echte Herausforderung. Üblicherweise veranstaltet der „Südhessen Morgen“ ein öffentliches Wahlforum mit den Spitzenkandidaten der Parteien, bei dem die unterschiedlichen Programme deutlich werden und auch Bürger ihre Fragen an die Kandidaten richten können. Da dies nun pandemiebedingt nicht machbar ist, sammelt der „SHM“ nun vorab die Fragen seiner Leser an die Kandidaten ein, reicht sie an die Politiker weiter und veröffentlicht deren Antworten kompakt jeweils auf einer Sonderseite für Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim. Schicken Sie, liebe Leser, Ihre Fragen an die Parteien bis spätestens 12. Februar an die Redaktion per E-Mail unter redaktion.buerstadt@mamo.de. Die Sonderseiten werden wir dann Anfang März als Entscheidungshilfe für die Wähler veröffentlichen. bjz

