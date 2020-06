Schiefer-Schindeln als Andenken

Bürstadt.„Vater unser im Himmel ...“ – das komplette Gebet prangt in weißen Lettern auf einem Kreuz an der Wand im Innenhof der evangelischen Kirche in Bürstadt. Allerdings nicht mehr lange: Am Montag hat der Umbau und die Sanierung des Gemeindehauses in der Heinrichstraße begonnen. Da der Innenhof verkleinert wird, um den Gemeindesaal zu vergrößern, muss dabei auch das Wandbild weichen. „Der Aufwand, das Bild abzulösen, wäre leider zu groß gewesen“, erklärt Pfarrerin Johanna Gotzmann.

Das fehlende Bild ist nicht das einzige, was die Optik im Gemeindezentrum verändert wird. Im ersten Bauabschnitt, der von Juli bis in den Winter dauern soll, wird der „Grüne Saal“ in den Innenhof hinein vergrößert und das Dach angehoben. Große, bodentiefe Fenster machen den Raum dann nicht nur heller, sie können zum Beispiel bei Festen und Konzerten auch geöffnet werden.

Größere Innenfläche

Direkt daran anschließen wird die – dann größere – Küche mit Durchreiche zum Saal. Die Toilettenräume mit ebenerdigem, rollstuhlgerechtem WC sowie einem Wickelraum grenzen künftig direkt an den Gemeindesaal an. „Ein knappes Drittel vom Innenhof fällt weg, rund 40 Quadratmeter Innenfläche kommen dazu“, fasst Martina Elfert vom Bauausschuss zusammen.

Im zweiten Bauabschnitt, der im Frühjahr 2021 starten soll, wird der Zugang zum Pfarrbüro ebenerdig ins jetzige Archiv verlegt, auch einen separaten Kopierraum soll es geben. „Die Sakristei ist dadurch nicht mehr Durchgangsraum, sondern für Küster und Pfarrerteam und Prädikanten besser nutzbar“, schreibt die Gemeinde in einem Infoblatt. Zudem tauschen Pfarrbüro und Sitzungszimmer ihre Plätze.

„Meine Mitarbeiter waren bereits vor acht Jahren hier – seitdem war es ein Wellenbad der Gefühle“, sagt Roland Träger vom zuständigen Architekturbüro Träger bei der Vorstellung der Baustelle am Montag. „Ich selbst habe hier drei Pfarrer erlebt“, spielt er auf die lange Genese der Umbaupläne an. Vor acht Jahren war zuerst ein Neubau im Gespräch, da man davon ausging, dass die Gemeinde stark wachsen werde. Das wurde unter anderem wegen der hohen Kosten verworfen. Eine Sanierung sei jedoch das Mindeste gewesen, da das Gebäude, das aus den 1960ern stammt, in die Jahre gekommen ist. Die jetzige Lösung aus „kleinem“ Umbau und energetischer Sanierung ist quasi ein Kompromiss aus allen bisherigen Ideen.

„Mir war es wichtig, dass ganz viel Licht ins Gebäude kommt. Wir wollen mit der Glasfront das Äußere nach Innen holen“, betont der Architekt. Der Innenhof soll bepflanzt werden – und auch das Dach soll nach jetzigen Plänen begrünt werden. „Außerdem wird die komplette Haustechnik erneuert und es wird eine Luft-Wärme-Pumpe eingebaut“, so Träger. Obwohl er sich sicher ist, noch die ein oder andere Überraschung zu erleben – „wie immer in einem Altbau“ – hofft er, den genehmigten Kostenrahmen von 638 000 Euro einhalten zu können. „Wir strengen uns an, dass wir es schaffen“, betont der Architekt.

Ein Teil der Summe – 415 000 Euro – trägt die Kirchenverwaltung, zudem gibt sie ein zinsloses Darlehen über 150 000 Euro, das in den nächsten 15 Jahren zurückgezahlt werden muss. „73 000 Euro hat die Gemeinde in Bürstadt aus Eigenmitteln bereitgestellt“, freut sich Pfarrerin Gotzmann. Ideen, um die Finanzierung zu sichern, haben sie sowie das Team des Bauausschusses um Martina Elfert und ihrem Kollegen Ralph Vierheller einige. So sollen die dunklen Vordächer im Innenhof zwar abgerissen, die Naturschiefer-Schindeln allerdings gerettet werden. „Ehrenamtliche Gemeindemitglieder werden sie abmontieren und wir werden sie als Spendenaktion verkaufen, eventuell sollen sie auch noch graviert werden“, erklärt Gotzmann. Der Preis wird am Montag vor Ort auch gleich festgelegt: „Fünf Euro ist ein guter Preis“, sind sich schließlich alle einig.

Da während der Bauarbeiten die Heinrichstraße halbseitig vor dem Grundstück gesperrt werden muss und auf der gegenüberliegenden Seite ein Halteverbot eingerichtet wird, bittet die evangelische Gemeinde die Anwohner um Verständnis. Ebenso wie die Besucher des Gemeindehauses, das wie gewohnt geöffnet haben wird: „Für Kooperation wie beim Wuselgottesdienst, der im September mit der katholischen Gemeinde stattfinden soll, ist die evangelische Gemeinde dankbar. Ebenso über die Möglichkeit, Räumlichkeiten bei der pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinde Bobstadt zu nutzen“, heißt es weiter in einem Infobrief.

