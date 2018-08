Anzeige

Geboten wird für den musikalischen Schlagerwahnsinn zudem alles, was für das leibliche Wohl benötigt wird. Der VfR wirft den Grill an und an der Bar gibt erfrischende Getränke.

Bereits um 16 Uhr absolviert die erste Mannschaft des VfR Bürstadt ihr erstes Saisonheimspiel. Gegner an diesem Nachmittag ist der FV Hofheim. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 09.08.2018