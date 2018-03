Anzeige

Bürstadt.Enrico Grein ist hochzufrieden: „Die Planung für den Frühjahrsmarkt sieht schon ganz gut aus“, stellte er gestern nach dem Ausstellertreffen in großer Runde fest. Am Wochenende vom 14. und 15. April geht es zwischen Vetter Moden bis zum NKD-Markt in der Nibelungenstraße wieder hoch her. „Wir haben bislang 34 feste Anmeldungen“, freut sich Grein. Und es könnten noch einige mehr werden.

Neben Tim Lux von der Stadtverwaltung, Gastwirt Carsten Block sowie Janusch Korgel, Jeanette Kirchner und Kassenwart Ulrich Schädlich gehört Grein zum neu formierten Team, das den Frühjahrsmarkt organisiert.

Erste Punkte sind inzwischen geklärt wie das Thema Öffnungszeiten. An beiden Tagen können die Besucher von 13 bis 18 Uhr über die Festmeile flanieren. „Die offizielle Eröffnung findet um 16 Uhr im großen Zelt auf dem Marktplatz statt“, kündigt Grein an. Bis dahin hätten die meisten ihre samstäglichen Arbeiten erledigt und Zeit zum Entspannen. Für den Abend haben die Organisatoren Rico Bravo engagiert – in der Region für seine leicht schrille Schlagershow wohlbekannt. Gefeiert werden darf im Festzelt und beim benachbarten Back- und Brauhaus Drayß ausnahmsweise bis 24 Uhr. Auf dem Marktplatz soll dann auch ein Karussell zum Einsteigen einladen.