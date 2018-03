Anzeige

Riedrode.Viel Lob erhielten die ehrenamtlichen Brandschützer aus Riedrode bei ihrer Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus: Erster Stadtrat Walter Wiedemann zog „den Hut“ und hob die Bedeutung der Einsatzabteilung hervor. Ortsvorsteherin Kerstin Garb drückte ihren Stolz über die „schlagkräftige Truppe“ aus, und Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf bat die Aktiven, „ihrer Feuerwehr treu zu bleiben“.

Von vier Abteilungen mit insgesamt 57 Mitgliedern konnte Wehrführer Sascha Brutscher berichten. Sein Dank galt seinem Vorgänger David Rennert, der „maßgeblichen Anteil“ an den vorhandenen Gegebenheiten habe. 26 Einsatzkräfte engagieren sich in der Wehr. Außerdem werden 17 jugendliche Brandschützer in feuerwehrtechnischen Belangen geschult. Dazu tummeln sich zehn „Firekids“ in den Gruppenstunden bei Leiterin Britta Rennert und ihrem Helferteam.

Zu 14 Einsätzen rückten die Feuerwehrleute aus. Außerdem sicherten sie den Fastnachtsumzug und den Martin-Umzug im Stadtteil. Insgesamt summierten sich diese Einsätze auf 2200 Stunden. Dazu kamen Übungen, Seminare, Lehrgänge und Weiterbildungsmaßnahmen auf Kreis- und Landesebene. Außerdem rückten die Einsatzkräfte zu diversen Arbeitsdiensten bei der Fahrzeugpflege und am Feuerwehrgerätehaus an.