„Schlaue Füchse“ nehmen Abschied vom Zwergenwald

„Wir haben im Moment 80 Kinder, die von 15 Erzieherinnen betreut werden“, erläuterte Anja Kuhn. Alle haben ihre eigenen „Schatzbücher“, in denen ihre Entwicklung aufgezeichnet und die vielen Aktivitäten aus der gemeinsamen Zeit vermerkt sind. „Für die Großen gibt es die nachher zum Mitnehmen“, kündigte die Kita-Leiterin an. Zudem bekam jeder schlaue Fuchs sein eigenes Porträt-Schattenbild und einen Studentenhut mit auf die Reise in einen neuen Lebensabschnitt.

Aber bevor es endgültig ans Abschied nehmen ging, wurden mitgebrachte Leckereien verputzt und der am Tag zuvor selbst gebackene Kuchen und die Muffins ihrer Bestimmung zugeführt. Außerdem konnte gebastelt und gemalt werden, und das Kita-Team bot Kinderschminken an. Während die Kids den sommerlichen Tag genossen, sah man aber auch etwas Wehmut in einigen Gesichtern. Nicht selten auch bei den Erzieherinnen.

