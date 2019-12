© TG Biblis

Biblis.Beim Schleifchenturnier der Badminton-Jugend der TG Biblis gingen sowohl Könner als auch Anfänger an den Start. Es stand der Spaß im Vordergrund. In vielen Doppelpaarungen wurden die Schläger geschwungen. Bei guter Laune gab es spannende und auch lustige Begegnungen. In neun Runden konnten viele Schleifchen gewonnen werden. Natürlich gab es auch Sieger und Preise. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.12.2019