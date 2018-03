Anzeige

Bürstadt.Etwa 400 Freunde der gepflegten Comedy hatten am Freitagabend gut Lachen: Das Duo Mundstuhl gastierte auf Einladung des Kulturbeirats im Bürgerhaus mit „50 Jahre Mundstuhl: Mütze-Glatze! Simply the Pest!“ Ist es wirklich schon 50 Jahre her, seit Ande Werner und Lars Niedereichholz erstmals gemeinsam die Bühnen der Republik betreten haben? „Nein, es ist erst 20 Jahre her, aber 50 klingt einfach besser“, macht Niedereichholz klar, dass man an diesem Abend nichts allzu ernst nehmen sollte.

Die beiden Frankfurter lieferten ab, was ihre Fans von ihnen erwarteten. Hessischer Dialekt und derbe Gassensprache waren die Verpackung und auch der Inhalt hatte es in sich. Freunde politischer Korrektheit hatten eine harte Zeit zu überstehen, denn diese treten Mundstuhl wie selbstverständlich mit Füßen. Als Medium dienen ihnen hierzu ihre Kunstfiguren. Da wären zum Beispiel Peggy und Sandy. Zwei ostdeutsche Jungmütter, atemberaubend dumm, natürlich arbeitslos und mit rechtsradikalen Söhnen gesegnet. Ihre Gespräche drehen sich um ihr quantitativ sehr ausgeprägtes Paarungsverhalten und Alkohol.

Sinnbefreit, aber lustig

Ähnlich originell und schon seit Jahrzehnten Kult sind Dragan und Alder. Als Erfinder der Kanak-Sprak existieren sie in einem Mikrokosmos, dessen Fixpunkte getunte Autos und Kampfhunde sind. Nicht jedes Wort ist druckreif, vieles ist komplett sinnbefreit, aber alles lustig. Das Publikum fällt von einem Lachkrampf in den nächsten, was nicht wenigen aufgrund des Gesagten peinlich zu sein scheint. Es wird verbal nicht mit dem Florett gefochten, sondern eher mit der Keule draufgeschlagen. Alle paar Minuten wechseln die Charaktere, was sich nicht ändert, ist die Deftigkeit, mit der ausgeteilt wird. Ungerechtigkeit müssen sich Mundstuhl aber nicht nachsagen lassen, denn jede nur erdenkliche Randgruppe bekommt etwas ab. Als Andi ergeht sich Niedereichholz in einer ordinären Hasstirade gegen seine fette Frau, als Menschenfreunde Torben und Malte singen sie das Lied „Seit nett zu dunkelhäutigen Menschen“.