Schnäppchenund Spenden

Hilde Sibrai an ihrem Tisch. © Fell

Bobstadt.„Alles, was ich nicht mehr anziehe oder meine Schränke überfüllt, wird verkauft!“ Hilde Sibrai war eine von rund 80 Ausstellern beim Hallenflohmarkt in der Sporthalle. Eingebunden in die Aktion „Bürstadt im Advent“ hatten diese alles rund um die Adventszeit auf ihre Tische gestellt: Christbaumkugeln, Lichterketten, Windlichter, Teelichthalter oder Schneekugeln. Besucher wurden schon am Eingang mit einem kleinen Schokoladen-Nikolaus auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. „Wir organisieren den Flohmarkt schon in der zweiten Generation“, erklärte Ramona Prätsch, die mit ihrem Bruder gemeinsame Sache macht. Jeweils einmal im Monat finden die Flohmärkte im Winter in der Bobstädter Sporthalle und im Sommer auf dem Rewe-Parkplatz in der Kernstadt statt. „Dabei sammeln wir auch immer Spenden“, erklärte Prätsch. Sie werden an gemeinnützige Organisationen verteilt.

So erhält die Kirchen gemeinde St. Josef, die Hospiz-Initiative Ried und die Tafel Bürstadt im Rahmen des Advents-Flohmarktes jeweils 333 Euro überreicht. Ausstellerin Sabrina Kern sammelte für die Tierschutzorganisation „Cats-Hope“ Spenden ein. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019