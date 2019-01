Bürstadt.Wenn die Bühne des Bürgerhauses an ihre Grenzen stößt, das bunt kostümierte Publikum Tränen lacht, und die Büttenredner, Tanzgruppen, Sänger und Kabarettisten ihr ganzes Können punktgenau abrufen, dann klettert bei der Prunksitzung des Heimat- und Carnevalvereins (HCV) das närrische Thermometer seinem Siedepunkt entgegen. Sechs Stunden feierten die Bürstädter Narren in ausverkauftem Bürgerhaus.

Ein ganzes Füllhorn karnevalistischer Höchstleistungen ergoss sich über die Zuschauer: Funkenmariechen und eine entzückende Mini-Rasselbande begeisterten mit tänzerischer Präzision – was Sitzungspräsident Patrick Brenner augenzwinkernd beschrieb mit „Sie fangen gleichzeitig an, hören gleichzeitig auf und zwischendurch machen sie, was sie wollen“.

Sainäwwelskett kommt an

Schnappatmung und Lachtränen im Überfluss löste Thomas Haberer in seiner Rolle als „Bäschdädder Sainäwwelskett“ aus. Seine karnevalistische Sicht auf Kurioses in Bürstadt und die Welt ließ keine Wünsche offen. So legte die „Kett“ treffgenau den Finger in so manche Bürstädter Wunde. Ob Kreisel, Fußgängerübergänge, Kosten des Fastnachtsumzuges oder wiederkehrende Straßenbeiträgen – es ging ihr einiges „uff die Nerve“. Aber auch Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht entsorgen, bekamen ihr Fett weg. Ihnen drohte sie unverhohlen: „Benehmt euch nicht wie asoziales Gesindel, sonst bekomme eure Hunde eine Windel“. Mit seinem Vortrag löste Haberer kollektive Begeisterung aus. Stehender, nicht enden wollender Applaus und eine lautstarke Rakete waren der Lohn für seinen fulminanten Auftritt in köstlicher Mundart.

Das der Gardetanz in vielen Facetten beim HCV zur Tradition gehört, unterstrichen Rasselbande und Juniorengarde Charisma. Spritzig, athletisch und im Takt sorgten die 59 Mädels und „ein Borsch“ der Garde für ein Feuerwerk wirbelnder Körper – ebenso ein Anlass für eine Rakete wie „Kioskfraa“ und HCV-Leersinger gefeiert wurden.

Einen weiteren Angriff auf die Lachmuskeln unternahm „Apolonia“ alias Petra Klemmer. Wortgewandt und urkomisch in Gestik und Mimik stand sie sichtlich „unter Strom“ – beim Thermomix genauso wie bei den Hightech-Errungenschaften des stillen Örtchens mit automatischem Klodeckel und Sprühdüsen für den Wellness-Effekt.

Kaum hatte sich der Herzschlag des Publikums nach einer kleinen Pause wieder etwas normalisiert, sorgte eine Zaubershow der besonderen Art für Stimmung – gefolgt vom kabarettistisch-musikalischen Vortrag von Reiner Menzel, der mit seinen urkomischen Schilderungen eines 50-Jährigen erneut für Atemlosigkeit sorgte.

Das gelang auch dem kleinen Italiener aus Lampertheim alias Damiano Brucato. Letztes Jahr noch mit Gondel in Bürstadt angekommen, versprühte er südländischem Charme, Witz, Humor und sorgte mit lustigem Akzent für Schenkelklopfer.

Verbale Ohrfeigen

Im gut dosierten Programmablauf von insgesamt 22 Nummern tanzte sich die Showgruppe Kontrast mit einem ideenreichen Casinobesuch ebenso in die Herzen des Publikums, wie man Deutschlands Bundestrainer Jogi Löw anraten möchte, sich unter den Aktiven der Juniorengarde Charisma umzusehen. Diese tanzten zu WM-Melodien und durften ohne Zugabe nicht von der Bühne.

„Der Franke“ (Horst Kunkel) verteilte kleine, feine Spitzen in Richtung „Beton Bärbel“ – und meinte damit Bürgermeisterin Bärbel Schader. Dazu verpasste er Ortspolizist Schnatz auch noch eine verbale Ohrfeige und lästerte kräftig über den allgegenwärtigen Dieselskandal. Als geplagter Ehemann machte er auch seine Flugangst auf urkomische Weise zum Thema.

Medleys mit Sänger Paul Fuchs bereiteten den Boden für das HCV-Männerballett. Als Ritter, Jungfrau, Burg und Drache überraschten die Herren in ihren fantasievollen Kostümen mit einer ausgefeilten Choreografie und tänzerischer Harmonie – und das sogar im Takt. Die Herren wurden von einem restlos hingerissenen Publikum gefeiert. Genauso wie alle Aktiven, die sich fürs Finale auf der Bühne versammelten.

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019