Schnupperstunde für die Eltern

Bürstadt.Sehen, hören, fühlen: Die Kinder an der Sprachheilschule in Bürstadt lernen mit allen Sinnen. Dieses Konzept stellte die Einrichtung, die für den ganzen Kreis zuständig ist, jetzt bei einem Tag der offenen Tür vor. Nicole Breidenstein aus Heppenheim, deren Sohn die Sprachheilschule besucht, ist voll überzeugt. „Die Lehrerinnen machen das mit viel Liebe, Geduld und Engagement. Ich kann die Schule nur empfehlen“, berichtet sie.

Kleine Klassen

Simon ist jetzt in der zweiten Klasse und hat Schwierigkeiten mit seiner Zunge. Das fiel bereits im Kindergarten auf, und nach etlichen Gesprächen war klar, dass Simon erst einmal in die Sprachheilschule geht. Er kommt täglich mit dem Bus und fühlt sich in den kleinen Klassen, in denen alle ein sprachliches Handicap haben, sehr wohl. Nach dem Ende des Schuljahres steht wahrscheinlich für die Eltern die Entscheidung an, ob Simon auf eine Grundschule in Heppenheim wechseln soll.

„Er hat vieles aufgeholt und jede Menge soziale Kompetenzen gewonnen. Früher hab ich gedacht, es ist schade, dass er nicht in Heppenheim zur Schule geht und wenig Schulfreunde hat, die um die Ecke wohnen. Aber er kommt sehr gerne hierher, und ich denke jetzt anders darüber“, erklärt die Mutter. Vor allem bekommt er während des Vormittags noch Logopädie und muss das nicht am Nachmittag, wenn er um 16 Uhr nach Hause kommt, noch erledigen.

Schulleiterin Ariane Jordan erhält immer viele Anrufe von Eltern, die sich über den Unterricht informieren wollen. Die Sprachheilschule gibt es jetzt seit 24 Jahren, und es ist der sechste Tag der offenen Tür. „Ich höre ganz oft, dass die Familien uns und unser Konzept gar nicht kennen“, meint sie. Daher gilt es, Aufklärung zu leisten. Mit ihr arbeiten fünf weitere Lehrerinnen, darüber hinaus unterrichten zehn Kolleginnen der Schillerschule im Fachunterricht.

„Wir sind eine Schule für Spracherwerb, für Kinder, denen die Sprache Probleme macht, und die einen besonderen Unterricht brauchen“, führt Ariane Jordan aus. Seit Rektor Torsten Wiechmann die Schillerschule leitet, habe ihre Abteilung an Bedeutung gewonnen. Die Verzahnung der Kollegen beider Abteilungen sei viel enger geworden, auch durch die Mitarbeit der Grundschullehrerinnen in der Sprachheilschule. In jeder Jahrgangsstufe treffen Lehrkräfte sich einmal in der Woche, um sich über verschiedene Aspekte der Entwicklung auszutauschen.

Konzentration fördern

Die Vorklasse besuchen Kinder, die schulpflichtig, aber noch nicht schulfähig sind. „Hier arbeiten wir an der Sprache, der sozialen Kompetenz oder an der Motorik. Das Ziel ist es, die Konzentration so aufrecht zu halten, dass die Kleinen im nächsten Jahr in die erste Klasse kommen können“, erläutert die Schulleiterin. Beim Tag der offenen Tür gab es die Möglichkeit für die Eltern, sich den Unterricht in verschiedenen Klassen anzuschauen und eine Unterrichtseinheit mit dabei zu sein.

Daneben standen die Schulleiterin und weitere Kolleginnen für Info-Gespräche zur Verfügung und erklärten das neue Prozedere. Denn seit diesem Schuljahr müssen Kinder in der Grundschule angemeldet werden. Falls es in der Kindertagesstätte Auffälligkeiten gegeben hat, findet bei einem Beratungs- und Förderzentrum – in Lampertheim, Bensheim oder Mörlenbach – ein Gespräch statt. Die Sprachheilschule verfasst einen Bericht zum Kind, dann treffen die Eltern die Entscheidung, wo das Kind eingeschult wird – in der Sprachheilschule oder mit einem inklusiven Platz an der Grundschule.

