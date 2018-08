Schöne Erinnerungen an alte Zeiten leben auf

Bürstadt.Es ist eine liebenswerte Tradition der Stadt, die 50-Jährigen mit einem Empfang zu ehren und gemeinsam auf die Veränderungen in Bürstadt und der Welt zurückzuschauen.

So freute sich Bürgermeisterin Bärbel Schader, dass sich 64 Jubilare des Jahrganges 1967/1968 angemeldet hatten und in das Bürgerhaus gekommen waren. Zur Einstimmung gab’s das Ständchen „Perfect“ des Chores „Emotion“ der Sängerlust. Bärbel Schader startete ihren Rückblick im Geburtsjahr der 50-Jährigen. Sie erinnerte daran, dass Bürstadt in diesem Jahr die Stadtrechte bekam und 12 562 Einwohner zählte. Im ebenfalls heißen Sommer des Jahres 1967 badeten die Menschen am Wasserturm in Mannheim, und das Prinzenpaar 1968 hieß Marlis und Rudolf Barzel.

Bürstadt bekam seine erste Ampel am „Freischütz“ eingerichtet. Die Einwohner konnten in 16 Bäckereien und bei 17 Metzgern einkaufen. 216 Geburten standen 120 Sterbefälle gegenüber. „Weißt du noch...“ war aber auch an diesem „Geburtstag“ das beherrschende Thema unter den Teilnehmern. Gemeinsam erinnerte man sich an fünf Jahrzehnte Lebensgeschichte, die allen einen „Schatz an Lebenserfahrung“ gebracht hatte. In eine Ära von Frieden und Freiheit hineingeboren, die von demokratischen und christlichen Grundwerten geprägt war, hatten die 50er vielfältige Möglichkeiten zur Entfaltung.

Beim Lied der Jackson Five „I´ll be there“ dachten sie an das vergangene halbe Jahrhundert. Nadja Winkler lieferte dazu liebevoll zusammengestellte Bilder. Darauf sah man Fans den Beatles zujubeln, bestaunte bunte Hippiebilder, erinnerte sich an die Rassenunruhen in den USA, die erste Herztransplantation, den Abschied von Konrad Adenauer oder den Tod von Robert Kennedy. Zugleich wuchs Bürstadt und zählte bald 15 108 Einwohner.

Einige Bürstädter verließen die Stadt, andere Menschen zogen zu. Erinnerungen wurden wach an Schulzeit, Ausbildung, Eheschließung, Hausbau und Kinder. Die 50-Jährigen schlugen ganz unterschiedliche Lebenswege ein. „Viele Menschen kreuzten ihren Weg und haben Anteil an ihrem Leben genommen“, sagte Schader. Was passte da als Abschluss des Empfangs besser als das Lied „Auf uns“, für das nicht nur der Chor, sondern auch Dirigent Manuel Jandl gefeiert wurde.

Der Dank galt auch Organisatorin Vera Keinz. Sie hatte die Feier auf der Sängerlust-Wiese an der Lorscher Straße vorbereitet. Dort trafen sich die Jubilare im Anschluss in fröhlicher Runde bei kühlen Getränken und Snacks und gaben so manche Anekdote aus der Vergangenheit zum Besten.

