Schon 40 Aussteller mit von der Partie

Bürstadt.Die Zeichen stehen auf Frühling – und auch für den Frühjahrsmarkt am 13. und 14. April sind die Aussichten bestens: „Wir haben schon mehr als 40 Rückmeldungen erhalten“, konnte Tim Lux von der Stadtverwaltung beim Ausstellertreffen im Ratskeller berichten.

Das Organisationsteam des Frühjahrsmarktes hatte zu der Sitzung eingeladen. Dabei gab sich Lux zuversichtlich. Nach einem Ausstellerrekord im vergangenen Jahr hofft er, die Anzahl der beteiligten Firmen in diesem Jahr noch einmal übertreffen zu können.

So sind in der Einkaufsmeile Nibelungenstraße nur noch wenige Standplätze offen. Neben den dort ansässigen Einzelhändlern wollen unterschiedlichste Autohäuser ihre neusten Modelle präsentieren. Auch rund um und auf dem Marktplatz wird den Besuchern bei der 24. Auflage des Frühjahrsmarktes einiges geboten. Neben vielen Vereinen, Tanzgruppen und einer Bürstädter Band hat sich erneut Schlagerbarde Rico Bravo für das Samstagabendprogramm angemeldet. Dazu will das Heimatmuseum mit einer Ausstellung im Historischen Rathaus an vergangene Zeiten erinnern.

Zum Organisationsteam gehören neben Tim Lux auch Janusch Kogel, Jeanette Kirchner, Carsten Block und von der Wirtschafts- und Gewerbevereinigung Enrico Grein und Ulli Schädlich. Das Gremium hat als Ausstellerbeitrag 140 Euro netto festgelegt. Damit sollen Kosten für Plakatierung und Flyer finanziert werden.

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Samstag, 13. April, um 16 Uhr. Dabei soll auch die neue Sonnenbotschafterin – die noch gesucht wird – in ihr Amt eingeführt werden. Fell

