Schon als Kind mit Stammplatz im Stadion

Der Verein wurde am 1. Februar 1910 als SC Bürstadt gegründet und am 23. August 1919 zum VfR Bürstadt umbenannt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden alle Bürstädter Sportvereine aufgelöst und mit der SG Bürstadt ein Großverein gegründet. Bald kehrte man aber zum Namen VfR zurück.

Seine Hochzeit erlebte der VfR in den 1970er und 1980er Jahren. Nach der Hessenmeisterschaft im Jahr 1977 gelang der Aufstieg in die Zweite Liga Süd. Insgesamt spielte der VfR vier Jahre in der Zweiten Liga, stieg aber drei Mal direkt wieder ab – in den Jahren 1978,1985 und 1981 – dort allerdings aufgrund einer Ligareform. Lediglich in der Saison 1979/80 schafften sie den Verbleib in der Zweiten Bundesliga.

In finanzieller Hinsicht belasteten die Zweitliga-Jahre den Club massiv. Steuerschulden drückten und die Stadt kaufte 2002 das Vereinsgelände. 2008 war der Verein erneut in Schwierigkeiten und musste Vergleich anmelden.

Aktuell spielt die Erste Mannschaft in der Kreisoberliga und wird von Karl-Heinz Göbel trainiert.

Die Zweite Mannschaft spielt in der Kreisliga D und wird von Carol Koch betreut.

Die Jugend ist innerhalb des Jugendfördervereins Bürstadt organisiert, in dem der VfR mit der SV DJK Eintracht sowie mit der SG Riedrode und dem FSV Riedrode zusammenarbeitet und gemeinsame Mannschaften stellt. Jugendleiter ist Norbert Floch.

Aktuell zählt der Verein rund 450 aktive und passive Mitglieder.

Erster Vorsitzender ist seit Juli 2017 Klaus Gassert, zweiter Vorsitzender Matthias Rebsch. Sportlicher Leiter ist Marco Müller, dessen Stellvertreter heißt Hans Gondolph.

Weitere Informationen zum Verein sowie Kontaktdaten gibt es im Internet unter vfr-buerstadt.de. kur