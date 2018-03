Anzeige

Blasorchester lässt es krachen

Mit dem fanfarenartigen Hauptthema der „Bravura!“ von Larry Neeck eröffnete das Große Blasorchester mit Dirigent Wolfgang Rothenheber standesgemäß seinen Konzertteil. „Jetzt knallt es ordentlich“, kündigte Winkler die Filmmusik von Elmer Bernstein an. Unter der Leitung von Vize Tobias Molitor sah man bei den temporeichen und schmissigen Klängen geradezu „The Magnificent Seven“ durch die Prärie reiten. Mit ihren Klarinetten verliehen Sabrina Kissel und Lena Keiber dem „12th Street Rag“ von Euday Louis Bowman einen ganz eigenen Klang, der die afrikanischen Wurzeln des Stückes hervorhob.

Im „Glacier Express“ von Larry Neeck nahm das Orchester die Besucher musikalisch in die imposante Bergwelt mit. Kalt und eisig erklang das Allegro, während sich im langsamen Mittelteil die lieblichen Täler weiteten. Von der Schweiz in den Orient schwebten die Musiker auf dem Zauberteppich von Alan Menkens „Aladdin“. Dass Discorhythmen und klassische Musik wunderbar zusammenpassen, bewiesen sie mit Walter Murphys „A Fifth of Beethoven”. Eben noch schunkelten die Zuhörer in seliger Walzerstimmung zu Johann Strauss’ „Wiener Blut“, gleich darauf sorgte die lebhafte „Glücksbringer-Polka“ von Roland Kohler für beste Stimmung.

Bei Stevie Wonders „Isn’t She Lovely“ kamen das Saxofon von Dieter Lorenz und die zarten Töne des Pianisten Tobias Molitor hervorragend zur Geltung. Schnell rissen die Bläser das Publikum aus der träumerischen Stimmung, als sie sich mit dem keltisch gefärbten „How to Train your Dragon” von John Powell in einen orchestralen Drachenkampf stürzten. Im wilden „Comedians’ Gallop“ wirbelte Erik Althapp in der Suite des russischen Komponisten Dmitri Kabalewski über das Xylofon. Mit dem Regimentsmarsch als Zugabe beendeten die Musiker ein bejubeltes Konzert.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.03.2018