Schüler lassen Ballons und Rosen fliegen

Bürstadt.In Corona-Zeiten verläuft auch der Schulabschluss anders als sonst. Die ganze Woche über hat die Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt jede Abschlussklasse einzeln verabschiedet. Dabei hatte das Eventmanagement-Team eine schöne Feier mit Luftballons in der Aula organisiert.

Bürgermeisterin Bärbel Schader grüßte die Abgänger per Videobotschaft und wünschte ihnen alles Gute und viel Erfolg. Sie dankte auch den Lehrkräften und den Eltern. Außerdem hatte sie einen Brief verfasst, der der Zeugnismappe beilag. Auf den frisch desinfizierten Tischen lagen auch eine Rose und etwas Süßes. Viele Schüler fanden für ihr soziales Engagement oder besondere Leistungen ein Präsent und eine Ehrung vor. Dabei wurde die EKS vom Rotary Club Lampertheim unterstützt.

Lied von Tim Bendzko zitiert

Schulleiterin Stephanie Dekker und die Lehrer klatschten für alle Schulabgänger, die so viel ausgehalten hätten und auf so viel verzichten mussten und dennoch ihren Abschluss erreicht hätten.

Dekker erinnerte die Jugendlichen an ihren ersten Schultag und die Schultüte. Damals habe der Ernst des Lebens begonnen, und nun sei ein riesiger Meilenstein geschafft. Sie zitierte auch aus dem Lied „Hoch“ von Tim Bendzko: „Manchmal löst ein Abgrund in mir Angst aus, ich geh’ nur zurück, ich nehm’ nur Anlauf. Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus!“ Ganz nach diesem Motto ermutigte sie die Absolventen, ihre Ziele zu verfolgen und immer weiter hoch hinaus zu gehen. Den Eltern konnte in diesem Jahr nur schriftlich gedankt werden. Dieser Dank war der Schulleiterin besonders wichtig, da Eltern und Schule gemeinsam trotz aller Widrigkeiten die Kinder zu einem Schulabschluss begleitet hätten.

Nach einer Rede der Klassenlehrer stiegen alle Schüler auf die Tische, um zu zeigen, wie hoch man gekommen ist und dann nach draußen, wo mit Abstand noch Klassenfotos gemacht und vor Freude die Hände und die Rosen in die Luft geworfen wurden.

Verabschiedet wurden 22 Schüler der Klasse 9 H, 24 Schüler der Klasse 10 Ra, 24 Schüler der Klasse 10 Rb, 24 Schüler der Klasse 1 0Rc und 24 Schüler der Klasse 10G. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020