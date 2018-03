Anzeige

Cabodevila zeigt alternative Strategien, um andere Zugänge zu Lernwörtern und Vokabeln zu finden. Die Erst- und Zweitklässler bekamen eine Schulung über 45 Minuten, die Dritt- und Viertklässler über 90 Minuten. Allen wurde etwa die Körperliste vermittelt. Hierbei handelt es sich um zehn Punkte am Körper, die jeweils als eine Art Briefkasten dienen. Dazu gehören etwa Füße oder Haare. Das Lernen funktioniert so: Begriffe, Zahlen oder das, was man lernen möchte, wird in den Briefkasten der Füße oder Haare hineingesteckt und so miteinander verbunden.

Mit Hilfe der Körperliste ist es am leichtesten, Wissen abzuspeichern. Zehn Punkte stehen dabei für zehn Stellen am Körper. Ein größerer Erfolg stellt sich ein, wenn man die jeweiligen Körperteile dabei noch berührt. Denn je mehr Reize beim Lernen eingesetzt werden – wie Berührungen, lautes Vorsprechen oder Schreiben – umso leichter erfolgt das Lernen mit den virtuellen Briefkästen.

Fantasie angeregt

Diese Art zu lernen hat noch einen positiven Nebeneffekt: Sie regt die Fantasie der Jungen und Mädchen an, wodurch sie sich noch mehr Dinge besser merken können. So legte ein Schüler in seinen Briefkasten im Bauch eine Playstation ab, ein Junge machte dann den Bauchnabel zur Steckdose. Diese Methode führt laut der Referentin zu unvergesslichen Verknüpfungen.

Sie gab den Kindern eine Zehn-Punkte-Liste zur Hand, die das Lernen von Zahlen erleichtern kann. Jeder Zahl wird ein bestimmtes Bild zugeordnet. Damit ist es einfacher, sich zum Beispiel eine Telefonnummer einzuprägen.

Die Schüler arbeiteten auch mit Bildergeschichten, die beim täglichen Lernen helfen sollen. „Es ist ein ganzheitliches Angebot, für Schüler, Lehrer und Eltern, die ebenfalls über das Thema informiert werden“, sagte Susanne Kaul, die sich über 40 Anmeldungen freute.

Die Eltern erfuhren dann am Abend, wie sie die Techniken des Merkens bei ihren Kindern fördern können, um möglichst viel Wissen in die Briefkästen zu packen.

