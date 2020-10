Schülerbetreuung im Mittelpunkt

Bürstadt.Der Sozialausschuss der Stadt Bürstadt setzt sich in seiner Sitzung am Dienstag, 27. Oktober, mit der Aktion „Vermiete doch an die Stadt!“ der Stadt Viernheim auseinander. Außerdem beschäftigt sich der Ausschuss mit der Änderung des Grundschulbezirks der Schillerschule Bürstadt zum Schuljahr 2022/23. Dabei geht es darum, dass ein Teil der Schillerschüler an die Astrid-Lindgren-Schule nach Bobstadt wechselt, da die Schillerschule ab Mitte 2021 Kapazitätsprobleme bekommt. Damit zusammen hängt auch ein Antrag der Grünen, die Mittagsbetreuung in Bobstadt auszubauen. Ebenfalls von den Grünen stammt der Antrag zur Aufnahme in das Bündnis „Sichere Häfen“. Damit unternimmt die Fraktion einen zweiten Anlauf, dass auch Bürstadt den in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen hilft. Außerdem geht es um den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen bis Ende 2021. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19.30 Uhr im Bürgerhaussaal in Bürstadt. Fragen können direkt vor Beginn gestellt werden. kur

