Schülerinnen turnen aufs Treppchen

Die Mannschaft in der Leistungsklasse P3-P5 (Jahrgang 2007 und jünger) belegte den zweiten Platz. Sie bestand aus den beiden jüngsten in diesem Wettkampf, Eva Maria Deckenbach und Martha Engert, sowie Sophie Rosenberger, Anna Schöcker und der drittplatzierten in der Einzelwertung, Charlotte Winkenbach.

Im Wettkampf P4-P6 des Jahrgangs 2005 und jünger traten gleich zwei Mannschaften des TV Bürstadt an. Einen soliden dritten Platz, mit einem sehr geringen Rückstand zu Platz zwei, belegten Abarna Anpalagan, Sina Bagdadi, Lee-Ann Keinz, Mia Lamadé und Efi Moumtzi. Siegerinnen in diesem Mannschaftswettkampf waren Fiona Hannig, Katharina Keltjens und Emilia Staab, die in der inoffziellen Einzelwertung gewann.

Die älteste Mannschaft des TV turnte P4-P9 im jahrgangsoffenen Wettkampf und belegte dort einen überragenden ersten Platz. Mit 16 Punkten Abstand zur zweitplatzierten Mannschaft gewannen Elisa-Marie Horlé, Lea Ofenloch, Judith Rohel mit Anna Röß und Franziska Staab, die beide die höchsten Einzelwertungen erturnten.

Nach diesem erfolgreichen Wettkampftag waren sowohl die Turnerinnen als auch ihre Trainer und Fans sehr stolz und zufrieden. red

