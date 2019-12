Schülervertretung erkundet neues Jugendhaus

Bürstadt.„Das Jugendhaus wirkt sehr einladend, helle Farben, schöne Einrichtung. Mir gefällt es hier“, meinte Lisa-Naima Schwab, Vorsitzende der Schülervertretung (SV) der Erich Kästner-Schule (EKS) Bürstadt. Gemeinsam mit über 15 weiteren Mitgliedern der SV traf sie sich erstmals zu einer Sitzung im neuen Jugendhaus in Bürstadt. „Das ist ein Haus der Jugend, es ist hiermit auch euer Haus. Ihr könnt es mitgestalten, nutzen und neue Idee einbringen“, motivierte Oliver Haberer, Inhaber der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus für die Stadt Bürstadt betreut. Er lud die SV dazu ein, gerne regelmäßig ihre Sitzungen im Jugendhaus abzuhalten. Die meisten Mitglieder der SV waren bisher noch nicht im Jugendhaus und zeigten sich erstaunt, welche vielfältigen Möglichkeiten das Haus bietet. Unten erwartet die Besucher ein heller, großer Raum mit Sitzgelegenheiten, Billardtisch, Tischkickern und einer Tischtennisplatte. Während die Schüler noch auf die restlichen SV-Mitglieder warteten, fingen die ersten schon an die Spielmöglichkeiten im Jugendhaus auszuprobieren. Von Ralph Dobner, Teamleiter der Sozialagentur, gab es zudem eine kurze Führung durch das Haus. Im oberen Bereich stand dann ein ungestörter Raum für die SV-Sitzung bereit, groß genug, um alle Mitglieder zu fassen und durch die leicht veränderbare Tischordnung bot er Sitz- und Stehmöglichkeiten, um gemeinsam optimal arbeiten zu können.

Die hochwertige und den Bedürfnissen angepasste Ausstattung sorgte gleich für gute Arbeitsstimmung unter den Schülern. Denn nicht nur das Kennenlernen des Jugendhauses stand auf dem Programm, sondern auch das Planen von Aktionen für die Erich-Kästner-Schule: „Wir möchten einen Afrikatag durchführen“, so Schwab, deren Stellvertreter Paul Tiede und Samera Weidenauer sind. Es soll ein Fest mit buntem Programm werden, die Erlöse aus der Veranstaltung werden nach Afrika gespendet. „Wir wollen heute auch einen Bericht zum Afrikatag für die Schülerzeitung verfassen, das Fest wird im Frühjahr stattfinden, einen Termin müssen wir noch abklären“, führte Schwab aus.

Weiterhin möchte die SV in der EKS auf die Angebote des Jugendhauses Bürstadt in der Nibelungenstraße 199 A aufmerksam machen und die Schüler dazu motivieren, dieses aufzusuchen und dessen Möglichkeiten zu nutzen. Wie Oliver Haberer betonte, sind es die Kinder und Jugendlichen, die das Jugendhaus mit Leben füllen, gestalten und weiterentwickeln können. Haberer gab der SV zudem den Hinweis, zu überlegen, was im Jugendhaus noch fehle. red

