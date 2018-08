„Schützenhaus“ rundum erneuert

Bürstadt.Mit Salutschüssen wird heute um 17 Uhr die Traditionsgaststätte „Schützenhaus“ in Bürstadt wieder eröffnet. Nach acht Wochen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten, bei denen Pächter Manfred Roeder viel Unterstützung durch Verwandte und Bekannte erfuhr, will der gelernte Bäcker aus Zweibrücken das Lokal mit neuem Leben erfüllen.

Der Gastronom ist als ehemaliger Koch der „Funbox“ bekannt. Ihn hat es „der Liebe wegen“ nach Bürstadt verschlagen. Eine Herzensangelegenheit war es nun auch, das „Schützenhaus“ wieder auf Vordermann zu bringen. Roeder hat gemeinsam mit seinem Team nicht nur gründlich im hinteren Teil des Grundstückes aufgeräumt, sondern auch Teile seines neuen Betriebes bis auf die Grundmauern saniert. Dazu hat der Gastraum mit seiner gemütlichen Jägerecke einen neuen Anstrich erhalten. Neue Gardinen und Lampen unterstreichen die rustikale Atmosphäre rund um den offenen Kamin.

„Bei mir wird alles frisch gekocht“, verspricht der 38-jährige. Auf der Karte stehen Vorspeisen, Salate und Suppen. Der Schwerpunkt liegt auf Nudelgerichten, Schnitzelvariationen und Pizzaspezialitäten. „Ich mache meine Pizzen nach eigenem Rezept und mische dabei italienisches Mehl mit deutschem“, erzählt er.

Außerdem will er seine Gäste an den Wochenenden mit frisch gebackenen Kuchen und Kaffee verwöhnen. „Ich war fünfeinhalb Jahre lang Backstubenleiter beim Backhaus Schmidt im Lampertheim,“ berichtet er von seiner Passion.

Nun hat Manfred Roeder allerdings noch ein Problem: Es fehlt an Personal. Er sucht nicht nur Verstärkung in der Küche, sondern auch für den Service. Dies ist der Größe des Betriebes – der nur am Dienstag geschlossen bleibt – zuzuschreiben. Denn neben den etwa 50 Plätzen im Innenraum verfügt das Schützenhaus über 36 Plätze im Wintergarten und über die gleiche Anzahl im Biergarten.

Zur Eröffnung, zu der Bürgermeisterin Bärbel Schader ihr Kommen zugesagt hat, werden seine Gäste aus einer kleinen Speisekarte wählen können. Livemusik von Rolf Bachmann soll zur Unterhaltung beitragen. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018