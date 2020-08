Schützenhof-Wirt ist begeistert vom neuen Pflaster

Bürstadt.„Das wird richtig schön hier. Bürstadt ist zu beneiden!“ Hans-Joachim Wendland kommt aus Lampertheim und radelt jeden Tag an der Baustelle am Historischen Rathaus vorbei nach Bensheim. Meist bleibt er stehen und spricht kurz mit den Leuten, die sich den neuen Kreisel anschauen. „Wenn ich was Positives sage, starren die mich immer an, als wäre ich vom anderen Stern. Die Bürstädter schimpfen nur

...