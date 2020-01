Schule spielerisch entdecken

Bürstadt. „Ich gehe bald hier auf die Schule“, verrät Paul stolz. In einigen Monaten kommt er als Fünftklässler an die Erich Kästner-Schule (EKS). Für den Jungen und seine Eltern steht das bereits fest. Den „Tag der offenen Tür“ der weiterführenden Schule in Bürstadt wollen sie trotzdem nicht verpassen und schauen sich in Ruhe die Räume und Angebote an. Dabei präsentieren Lehrer und Schüler, was es in den frisch sanierten Gebäuden der Wolfstraße alles zu lernen und zu entdecken gibt.

Zum „Tag der offenen Tür“ sind alle Schüler der vierten Grundschulklassen mit ihren Eltern und natürlich noch weitere Interessierte eingeladen worden. „Wir schauen auch schon mal. Ich komme aber im Sommer noch nicht in die fünfte Klasse“, erzählt Emma Becker aus Nordheim. Ihre Mutter erklärt, sie wollen dem Kind den Stress und Druck in der vierten Klasse mit der weiterführenden Schule nehmen und besuchen daher schon jetzt den „Tag der offenen Tür“. Emmas Schwester war schon auf der EKS, und die Eltern haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Familie Becker hat auch den Vergleich mit Bensheimer Schulen, die Emmas Geschwister besuchen. Das pädagogische und soziale Konzept der EKS gefällt den Eltern gut. Es gebe viele Beteiligungsmöglichkeiten für die Schüler, und die Schule achte auf Integration, Inklusion und Chancengleichheit, loben sie. „Emma wird hier sehr gut aufgehoben sein“, meint ihre Mutter.

Kinder sollen mitbestimmen

Während sich die Besucher also zum Teil schon für die EKS als weiterführende Schule entschieden haben, gibt es auch Familien, die sich noch weitere Schulen - etwa in Bensheim - ansehen. Marek Patschiky aus Lampertheim findet: „Es ist wichtig, dass sich die Kinder die Schulen anschauen, frühzeitig in Kontakt kommen und so mitbestimmen können, wohin sie möchten.“ Schließlich verbringen die Kinder meist etliche Jahre in der Einrichtung.

Die EKS hat sich gut gewappnet für die große Menge an Besuchern. Diese erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das schulische Informationen sowie Schüleraktionen miteinander verbindet. Die Begrüßung der Schulleitung gestaltet der Chor mit. Dann setzt die EKS auf ihre Schüler als Multiplikatoren: Die Mitglieder der Schülervertretung führen die Gäste durch das Haus. Nach der halbstündigen Führung haben die Besucher eine erste Orientierung und können je nach Geschmack einzelne Angebote aufsuchen.

Allgemeine Informationen zu den drei Schulzweigen, zum Ganztagesangebot sowie zur Inklusion stehen in der Aula bereit. Für die Kinder gibt’s auch einen Schnupperunterricht für 30 Minuten. „Das finden wir ganz gut, so lernt man die Lehrer etwas kennen, und die Kinder erfahren schon, wie es im Unterschied zur Grundschule in der fünften Klasse weitergeht“, meint Marek Patschiky mit seinem Sohn Marco.

Ergänzt wird der „Tag der offenen Tür“ mit einem ganzen Potpourri an Angeboten: Die Theater-AG führt etwas auf, die Streitschlichter präsentieren sich, Schüler bewirten auch die Gäste. Zudem können die Kinder bei der Mitmachrally verschiedene Angebote kennenlernen: von physikalischen Experimenten über die Religion-Selfie-Box bis hin zur Kreativwerkstatt und einem Märchenstand. So lernen sie spielerisch die Schule kennen.

Schüler der Klasse 6Rb stellen zudem ihre Bücherboxen vor, die sie zum Lesewettbewerb mit Figuren und Bastelarbeiten gestaltet haben. „Lukas Ries hat hier den Vorlesewettbewerb gewonnen und tritt nun auf Kreisebene an“, berichtet Lehrerin Emma Püschel. Ihre Kollegin Lisa Heisl zeigt den Gästen zudem ein neues, innovatives EKS-Angebot: das multimediale Leseförderprogramm „Antolin“. Auch das Jugendhaus Bürstadt stellt sich vor und macht auf sein Angebot des offenen Kinder- und Jugendtreffs aufmerksam. Langeweile kann für die Besucher angesichts der Vielfalt auf keinen Fall aufkommen.

