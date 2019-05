Schulfest mit Bewegung

Bürstadt.Am 25. Mai hat die Bürstädter Schillerschule ausnahmsweise samstags geöffnet: Um 11 Uhr beginnt das Schulfest unter dem Motto Schule in Bewegung. Dass sich an und in der Schule viel bewegt, davon können sich alle Besucher an diesem Tag ein Bild machen – sei es bei den verschiedenen Mitmachangeboten oder beim Rundgang durch die Klassenräume. Denn auch hier ist man auf Eltern, Geschwister und Freunde vorbereitet.

Dieser Tag bietet sich auch an, um die im Januar in Betrieb genommenen Mensa zu begutachten und sich über den Stand der weiteren Planungen zu informieren. Das beliebte Schillerschul-Fußballturnier wird wieder ausgerichtet, und beim Ballon-Weitfliegen wird ermittelt, wessen Ballon die längste Flugkraft hat. Die Gäste erwartet eine reich bestückte Tombola. Bis 16 Uhr stehen Deftiges, Vegetarisches, Kuchen und Eis bereit. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019