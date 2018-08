Schulformen arbeiten enger zusammen

Anzeige

Bürstadt.„Wir wachsen immer enger zusammen“, freute sich Ariane Jordan, die Leiterin der Sprachheilschule, die der Schillerschule in Bürstadt angegliedert ist. Deswegen fand auch die Einschulungsfeier zusammen mit den Vorklassen der Grundschule in der Aula statt. Es war die erste von mehreren Feiern, die nacheinander folgten..

Sonst hatte die Einschulungsfeier immer mittwochs, also einen Tag nach den ersten Klassen, stattgefunden. „Die Zusammenlegung hat unter anderem auch logistische Gründe. Der Förderverein braucht nur einmal einen Stand machen und nicht wie in den vergangenen Jahren an zwei Tagen hintereinander“, so Jordan. Mit dem Schulleiterkollegen Torsten Wiechmann versteht sie sich prächtig.

Betreuung bis 15 Uhr

Seit dem zurückliegenden Schuljahr haben sich bei der Sprachheilschule die Zeiten nach hinten verschoben. Statt um 13 Uhr ist um 15 Uhr Schluss. „Das bringt den Vorteil, dass sich unsere Schüler dem Nachmittagsprogramm der betreuten Schillerschule anschließen können. Vorher gab es diese Möglichkeit gar nicht. Rund ein Viertel unserer Schüler macht das“, führte die Schulleiterin aus. Auch in den Jahrgangsstufen gibt es Teams für beide Schulen, damit sich die Kollegen untereinander gut austauschen können, was Jordan ebenfalls sehr freut.