Schutthalde nervt Anwohner

Bürstadt.Die Nachbarn des Beethovenplatzes leiden seit Monaten unter Lärm: „Es ist ein Umschlagplatz, an dem von morgens bis abends die Baumaschinen wummern“, klagt ein Anwohner. Radlader und Bagger pendelten im Minutentakt zwischen dem Beethovenplatz und der Baustelle Nibelungenstraße – „eine Zumutung in einem Wohngebiet“. Ständig werde das Material umgelagert, um Platz und Bewegungsfreiheit für die großen Laster zu schaffen.

„Die Anlieger wollen nur noch wissen, wann dieser Spuk vorbei ist“, schreibt ein Bürger der Redaktion. Auf Anfrage erklärt Bürgermeisterin Bärbel Schader, dass die Umgestaltung der verkehrsberuhigten Nibelungenstraße auf jeden Fall im Advent fertig werden soll: „fürs Weihnachtsgeschäft, wie versprochen“.

Weiterer Lärm befürchtet

Den Spekulationen der Beethovenplatz-Anwohner, es würde dort Schutt und Material von anderen Baustellen gelagert, widerspricht sie: „Was dort passiert, hängt alles mit der Baustelle Nibelungenstraße zusammen.“ Und diese komme ja nun bald zum Abschluss.

Am Beethovenplatz fürchten die Nachbarn allerdings, dass nicht so bald Ruhe einkehrt. Denn das Parlament hat die Verwaltung gerade erst beauftragt, den Untergrund näher untersuchen zu lassen, um zu prüfen, ob die Behindertenhilfe Bergstraße dort ihr geplantes Wohnheim errichten kann. „Was Lärm und Dreck betrifft, wird der Beethovenplatz in Zukunft weiter im Mittelpunkt stehen“, schreibt ein Anwohner. Er würde eine Grünfläche für Erholung und Sport vor der Haustür vorziehen.

Denn der Weg für Kinder und Ruhesuchende bis zur Briebel-Oase sei weit. „Ruhe wird auf Jahre hinaus nicht einkehren. Es ist schade, dass so ein schöner Platz so verkommen ist.“ Früher konnten Kinder dort sorglos spielen, auch Karussells drehten sich, und Festzelte standen schon dort. „Heute ist nur noch ein Schuttabladeplatz und großes Hundeklo übrig geblieben.“ cos

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.11.2020