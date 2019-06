Schwager Hessenmeister

Bürstadt.Der Mai war sehr wettkampfreich für die Leichtathletik-Abteilung des TV Bürstadt. So fanden die diesjährigen hessischen Seniorenmeisterschaften an einem sehr kühlen und nassen Wochenende statt. Aufgrund der extremen Niederschläge mussten einige Athleten samstags auf ihre Teilnahme verzichten. Sonntags ließ der Regen nach und Patrick Schwager konnte im Angerstadion im nordhessischen Hofgeismar starten.

Zweimal Platz eins

Er trat sowohl im Diskus- als auch im Speerwurf an. Bei den Senioren in der Altersklasse M35 warf er den Diskus über hervorragende 38,37 Meter und errang damit den ersten Platz. Auch im Speerwurf war er sehr erfolgreich und landete mit starken 42,20 Meter ebenfalls auf Platz eins.

Die jüngeren Athleten traten am gleichen Wochenende in Erbach bei den südhessischen Blockmehrkampfmeisterschaften an. Dabei starteten die Aktiven jeweils über fünf Disziplinen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Simon Marsch wirft weit

Simon Marsch startete mit Schwerpunkt Wurf in der Altersklasse M14. Über 100-Meter lief er 15,49 Sekunden und die 80-Meter-Hürden bewältigte er in 16,90 Sekunden. Im Weitsprung erreichte er 4,01 Meter. Die beiden Wurfdisziplinen Kugel brachten ihm mit 6,53 Meter (Kugel) und 16,36 Meter (Diskus) gute Punkte. Insgesamt kam er damit auf 1688 Punkte und errang damit den zweiten Platz.

Noah Sarica hatte seinen Schwerpunkt beim Lauf in der Altersklasse M13. Im Einzelnen benötigte Sarica über 75 Meter 11,27 Sekunden und über die 60-Meter-Hürden 10,92 Sekunden. Die deutlich längere Distanz von 800 Metern lief er in nur 2:44,72 Minuten.

Nun blieben noch zwei Starts im Weitsprung und Ballwurf. Dabei sprang Sarica dann 3,98 Meter und warf 34,00 Meter weit. Damit sammelte er 1910 Punkte und erreichte in seiner Altersklasse den fünften Platz.

Trotz des widrigen Wetters waren dies sehr gute Ergebnisse. Die Leichtathleten vom TV Bürstadt gehen damit einer erfolgreichen Saison entgegen. red

