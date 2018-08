Anzeige

Bürstadt.In den letzten Wochen haben sich immer wieder besorgte Mitbürger an die Ansprechpartner des Naturschutzbundes (Nabu) Bürstadt gewendet, wenn sie beispielsweise einen hilflosen Jungvogel im eigenen Garten gefunden hatten oder Wespen ihr Nest im Rollladenkasten an der Terrasse bauten. „Auf unserer Internetseite finden sich zu verschiedenen Tiergruppen und Themen Ansprechpartner mit Kontaktdaten“, berichtet Michael Held, Vorsitzender des Nabu Bürstadt. Beispielsweise gibt es hier Kontaktpersonen zum Thema Amphibien, Wespen, Fledermäuse oder Vögel.

Tipps zur Rettung

So wendete sich auch die Familie der jungen Leni Kirsch an den Naturschutzbund, weil eine kleine Schwalbe in ihrem Vorgarten herum hüpfte und offensichtlich nicht weg kam. Leni hatte vorbildlicherweise sofort die beiden Katzen der Familie in die Wohnung gesperrt, den Vogel mit Wasser versorgt und Fliegen gejagt, um „Josefine“, wie die junge Mehlschwalbe ab sofort genannt wurde, zu füttern.

Durch einen Anruf bei den Bürstädter Naturschützern bekam sie die Empfehlung, den Vogel auf einen erhöhten Platz in der Nähe des Nestes zu setzen, so dass er keine allzu leichte Beute für Katzen ist und von den Elterntieren leichter entdeckt werden kann. Daraus wurde dann eine kuschelige Mooskuhle auf der Fensterbank, zwei bis drei Meter schräg unterhalb des Nestes.