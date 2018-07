Anzeige

Kassenführerin Ursula Deutsch konnte von „einem ausgeglichen Finanzhaushalt“ und positiven Zahlen berichten. Nach den lobenden Worten der Kassenprüfer für „eine einwandfreie Kassenführung“ wurden Ursula Deutsch und mit ihr der gesamte Vorstand einstimmig von der Versammlung entlastet.

Einstimmigkeit herrschte auch bei den sich anschließenden, turnusgemäßen Neuwahlen des gesamten Vorstandes. Arno Gutsche, der Kreisvorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes, hatte als Wahlleiter die einfache Aufgabe, alle Vorstandsmitglieder in ihren bisherigen Funktionen bestätigen zu lassen – jeweils einstimmig und für die Dauer von weiteren zwei Jahren.

Bärbel Schader bleibt Vorsitzende des Ortsverbandes, Siegfried Schack ihr Stellvertreter. Ursula Deutsch führt weiterhin die Kasse und Josef Möller bleibt Schriftführer. Den Vorstand komplettieren die fünf Beisitzer Andreas Eberle, Alfons Haag, Uwe Jakob, Sandra Freitag und Jan Winkler. Bereitschaftsleiterin Lisa Wißing wurde ebenfalls von der Versammlung bestätigt. Neben Alexander Junkermann ist in den kommenden zwei Jahren Kirk Buffon neuer Kassenprüfer.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Nach den Wahlen der Kreisdelegierten konnten Arno Gutsche und sein Kreisvorstandskollege Karl Heinz Schultheiß drei Mitglieder des Ortsverbandes Bürstadt für ihre jahrelange Mitarbeit auszeichnen. Josef Möller erhielt die Ehrenurkunde des DRK für fünf Jahre aktives Mittun nebst Auszeichnungsspange und aus den Händen von Bärbel Schader ein Weinpräsent samt Verzehrgutschein.

Gleich zwei Urkunden erhielt Alfons Haag. Der Altbürgermeister und langjährige Vorsitzende des Ortsverbandes erhielt für 25 Jahre im DRK und seine langjährige Tätigkeit an der örtlichen Spitze neben der Auszeichnungsspange auch die silberne Ehrennadel, einen edlen Tropfen und einen Verzehrgutschein. Für 45 Jahre aktive Mitarbeit im DRK wurde Siegfried Schack gedankt mit Urkunde, Ehrenabzeichen und einem flüssigen Dankeschön.

Nach Alfons Haag, der sich für seine Auszeichnung bedankte, gehörten die letzten Worte einem Gast: Stadtbrandinspektor Uwe Schwara gratulierte den Vorstandsmitgliedern des DRK zu ihrer Wiederwahl und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz und der Feuerwehr mit der Feststellung: „Wir wissen, wir können uns immer aufeinander verlassen.“

Außerdem wurde noch auf die nächsten Termine verwiesen: Die Kreisdelegiertenkonferenz des DRK findet im Herbst 2018 im Bürgerhaus in Bürstadt statt. Der genaue Termin werde noch bekannt gegeben. Der nächste Blutspendetermin ist am Dienstag, 28. August von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Aula der Erich Kästner-Schule in der Wolffstraße.

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.07.2018