Schwarz-gelbe Mehrheit verabschiedet neuen Etat

Bürstadt.Nach zweistündiger Debatte, die die Opposition zur Generalabrechnung mit der regierenden CDU/FDP-Koalition nutzte, hat die schwarz-gelbe Mehrheit am Mittwochabend den neuen Haushalt beschlossen. SPD und Grüne stimmten geschlossen dagegen. Von der Corona-Pandemie – an dem Abend mit rekordverdächtigen 120 Neuinfektionen im Kreis – ließen sich die Kommunalpolitiker nicht bremsen. Sie sprachen ausführlich, mit Maske am Mikrofon im Bürgerhaussaal.

Den Beginn machte Levin Held für die CDU, der das Forum nutzte, um die Erfolge der Arbeit von CDU und FDP darzulegen. Sätze wie „Bürstadt konnte weit über 20 Millionen Euro in die Weiterentwicklung unserer Heimatstadt investieren“, klangen ganz nach Werbung für die Kommunalwahl im März. Der junge Stadtverordnete verwies mit Stolz auf die Großprojekte: den Campus sowie die Bebauung der heruntergekommenen Areale Oli II und Raiffeisenhallen. Auch in die Obdachlosenunterkunft und die Kinderbetreuung investiere die Stadt zurecht.

Erhard Renz (Grüne) dagegen vermisst schon seit Jahren „eine echte Haushaltsdebatte“. CDU und FDP rief er zu: „Diskutieren Sie mit uns!“ Dieser Aufforderung kamen die Politiker der Koalition aber nicht nach. Seine Parteifreundin Sabine Hofmann (Grüne) kritisierte: „Diese Schulden müssen unsere Enkel zurückzahlen.“ Dabei müssten diese schon die Folgen des Klimawandels ertragen. Weil der Schutz der Umwelt und des Klimas kaum berücksichtigt werde im neuen Haushalt, lehnte ihre Partei das Werk ab.

Mit Blick auf das Minus im Haushalt meinte sie zudem, die Grundsteuer würde nur aufgrund der bevorstehenden Wahl nicht erhöht – das sei aber nur aufgeschoben. Und das Freizeitkickergelände solle bleiben, wie es ist, verlangte die Grüne ebenso wie SPD-Vertreter. „Es ist nicht richtig, die Jugendlichen in den Campus zu zwingen“, so Hofmann.

Die hohe Geschwindigkeit bei der Stadtentwicklung kritisierte die Grüne scharf: „Neuinvestitionen werden mit Verweis auf die Zuschüsse begründet, tatsächlich ist es verfehlte Politik, die sich nicht an den Wünschen der Bürger orientiert.“ Dem schloss sich Lothar Ohl (SPD) an: „Darf es auch ein bisschen weniger sein?“ fragte er mit Blick auf Bärbel Schader. Es gebe eine „Unmenge Machbarkeitsstudien und Berateraufträge“, dazu immer mehr Personal in der Verwaltung, um alle Prestigeprojekte umzusetzen.

„Die Alleingänge der Bürgermeisterin sind zu beenden“, so Ohl. Auch bei den Raiffeisenhallen seien „Ideen entwickelt worden, die nicht mit der Stadtverordnetenversammlung abgesprochen waren“. Doch schwarz-gelb winke alles durch. Neben der „one-woman-show“ von Schader gebe es nur die „one-man-show“ durch Alexander Bauer, CDU-Landtagsabgeordneter, der selbst Beschlüsse im Ältestenrat (zu Wahlplakaten) kippe. Dass die SPD den Haushalt ablehnt, hatte Fraktionschef Franz Siegl damit begründet, dass „essenzielle und wichtige Rahmendaten, die von uns als unverzichtbar eingestuft werden, fehlen“. FDP-Fraktionschef Burkhard Vetter hielt seine letzte Haushaltsrede, weil er sich auf die Kreispolitik konzentrieren will. „Am 14. März werden die Karten neu gemischt: Gott sei Dank“, meinte er. Die Diskussion um Schaders Macht – „wir stehen nicht unter ihrem Pantoffel!“ – fand er absurd angesichts der größten Krise des Landes nach dem Krieg. Die Zahlen würden erst noch schlechter. Vetter gab zu, dass die Projekte „vielleicht einen Tick zu schnell“ realisiert würden. „Aber mir ist es lieber, hier bewegt sich was vorwärts als gar nichts.“ Am Ende seien selbst skeptische Bürger doch überzeugt vom Ergebnis – etwa der fertig umgestalteten Nibelungenstraße.

„Die Bürgermeister wollen wissen, wie Frau Schader es schafft, einen Kindergarten zu bauen, der zu 90 Prozent bezuschusst wird“, sagte Alexander Bauer. „Was wollen Sie? Was ist die Alternative?“ Bürstadt habe mehr Arbeitsplätze und Gewerbesteuer als je zuvor. „Es ist der bestmögliche Haushalt in schwierigen Zeiten.“

