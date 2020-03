Schweigkoffer bei Deutscher Meisterschaft erfolgreich

Bürstadt.Der KSV Wallbach hat in Groß-Zimmern/Hessen die Deutschen Meisterschaften des Deutschen Feldbogen Verbands (DFBV) ausgerichtet. Rund 300 Teilnehmer aus ganz Deutschland nahmen daran teil, darunter auch Harry Schweigkoffer vom Pfeil- und Bogenclub (PBC) Bürstadt. Er reiste an, um sich in der Blankbogenklasse der jungen Senioren (55 bis 65 Jahre) mit den Konkurrenten zu messen. Die Meisterschaft wird an zwei Tagen bestritten, wobei an jedem Tag 60 Wertungspfeile auf eine 18 Meter entfernte Scheibe mit 40 Zentimeter Durchmesser geschossen werden.

Der erste Tag lief gut. Nur wenige Ausreißer bescherten ein Ergebnis von 259 Ringen und den zweiten Platz. Am zweiten Tag konnte Schweigkoffer dieses Niveau nicht ganz halten. Dennoch standen 253 Ringe am Ende des Durchgangs auf dem Auswertezettel. Somit waren der dritte Platz und die Bronzemedaille bei dieser Deutschen Meisterschaft erreicht.

Es gab h eine Premiere bei diesem Turnier: Da vom Pfeil- und Bogenclub Bürstadt nur wenige Starter beim Deutschen Feldbogen Verband antreten, war eine Mannschaftsmeldung bisher nicht möglich. Der Verein „X-Freunde Walzbachtal“ hatte das gleiche Problem. Daher haben sich diese beiden Vereine zusammengetan und für dieses Jahr eine Startgemeinschaft gebildet. Somit konnte Schweigkoffer (PBC) zusammen mit den Schützen Carsten Rheinheimer und Jochen Bollhöfer (beide X-Freunde) als Stilartmannschaft in der Blankbogenklasse an den Start gehen.

Und dies zahlte sich aus. Die Drei zeigten eine solide Leistung, ließen die Konkurrenz hinter sich und wurden Deutscher Meister in der Mannschaftswertung.

Nun steigt die Spannung, ob – trotz Corona – die Europameisterschaft der IFAA in Nordirland in der kommenden Woche stattfinden darf, denn dort will Schweigkoffer erneut antreten. red

