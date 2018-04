Anzeige

„Die Gespräche mit den Anwohnern laufen prima“, lobt Polier Jürgen Schliemann, der Chef auf der Baustelle. „Das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns so gut abstimmen können und die Leute Verständnis haben.“ Umgekehrt geht das Lob auch zurück. Petra Spiess von der Reinigung sagt: „Mit den Bauarbeitern lässt sich prima reden. Die bemühen sich wirklich.“

Sie hat ein großes rotes Schild bestellt, um ihre Kunden zu informieren, dass sie auch weiterhin durch die Dammstraße und vom Bahnhof zu ihrem Geschäft „Petras Kleiderpflege“ fahren können. Polier Schliemann habe ihr versprochen, es aufzuhängen. „Die meisten kommen mit größeren Rationen und vollen Wäschekörben oder Teppichen zu mir“, sagt sie. Dafür sei das Auto unverzichtbar. Einige seien so verunsichert gewesen, dass sie den Weg schwer bepackt zu Fuß auf sich genommen hätten.

Ihre Stammkunden hatte die 57-Jährige bereits vor Beginn der Arbeiten vorgewarnt. „Trotzdem rufen sie ständig an und lassen sich erklären, wie sie herkommen können.“ Spiess kritisiert, die Beschilderung sei für die meisten verwirrend. „Die Leute haben überhaupt nicht verstanden, wo sie jetzt fahren dürfen.“ Und die Seitenwege, die eigentlich frei sein sollten, würden zum Teil doch von großen Fahrzeugen versperrt. „Die Leute jammern schon sehr“, sagt sie. Sie ist gespannt, wie sich das die kommenden Monate weiter entwickelt. „Hier direkt vor der Tür wird ja gar nichts gemacht“, sagt Petra Spiess. Die Straße bleibe für Anlieger frei. „Schön wird es erst ein paar Meter weiter, dort wird alles neu gemacht.“ Darauf freut sie sich schon.

Jens Vetter vom Getränkemarkt in der Mainstraße ist erleichtert, dass sich seit Montag so langsam alles einspielt. Direkt vor seiner Tür sind die Arbeiten in vollem Gang. Bagger holen Pflastersteine aus der Erde. „Danach geht’s in die Tiefe: Es folgt der Aushub, um Versorgungsleitungen verlegen zu können“, erklärt der Polier. Parallel dazu werden direkt vorne an der Mainstraße Anschlüsse für die Leitungen gelegt. „Bis in drei Wochen ist das hier fertig, dann asphaltieren wir“, sagt Jürgen Schliemann. Danach könne die Mainstraße wieder für beide Fahrtrichtungen geöffnet werden. Dann werden nicht nur alle Verkehrsteilnehmer aufatmen, sondern auch Vetter. Denn er sorgt sich um die Anlieferung.

Bislang kamen die Laster mit Nachschub für den Getränkemarkt durch die Bahnhofsallee zu ihm. Diese bleibt aber für Monate gesperrt, also ist dies nur noch über die Mainstraße möglich. „Aber das Problem war Anfang der Woche, dass schon am Ortseingang Absperrungen standen. Jetzt hängt dort ein Plakat, dass die Zufahrt zu uns frei ist“, erzählt Vetter. Am Montag sei deutlich weniger los gewesen, jetzt gehe es zum Glück wieder. Er hofft wie die anderen Geschäftsleute, dass sich die Kunden rasch umgewöhnen - und nicht ganz wegbleiben.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 12.04.2018