Lampertheim.Auch dieses Jahr veranstaltete die SG Neptun Lampertheim ein Trainingslager für ihre Schwimmer der ersten und zweiten Mannschaft in der letzten Ferienwoche.

Die Sportler trafen sich morgens um 9 Uhr am Freibad in Lampertheim, wo sie anderthalb Stunden ein hartes Wassertraining auf der örtlichen 50-Meter-Bahn absolvierten. Anschließend führten sie ein anderthalb stündiges Athletiktraining in der Sporthalle der Alfred-Delp-Schule durch oder liefen im Lampertheimer Wald Strecken zwischen vier und acht Kilometern, wobei der Trimm-dich-Pfad natürlich nicht fehlen durfte.

Programmänderung wegen Hitze

Am Freitagmorgen liefen, in der Athletikzeit, die Sportler zum Wing- Tai-Studio in der Domgasse und erlernten dort verschiedene Techniken zur Selbstverteidigung. Da die 23 Teilnehmer und die zwei Trainer nicht verhungern sollten, zogen sich auch dieses Jahr Manfred und Tanja Scholz die Kochschürzen an und bereiteten trotz der Hitze täglich Speisen für alle Beteiligten zu. Einschließlich des Essens hatten die Schwimmer zweieinhalb Stunden Pause bis zur nächsten Einheit. In dieser Zeit wurde gespielt, gelesen und geschlafen.