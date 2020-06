„Sechs Monate sind zu kurz“

Bürstadt/Biblis.„Wir zeichnen alles neu aus und hoffen, bis Dienstagabend fertig zu sein.“ Michael Krebs nimmt sich in seinem Edeka am Bibliser Pfad in Bürstadt kurz Zeit fürs Telefonat, obwohl die Senkung der Mehrwertsteuer viel Arbeit macht. „Wir haben 30 000 Produkte und reißen gerade Etiketten.“ Genervt klingt Michael Krebs trotzdem nicht. „Wieso? Am Ende kann jeder mehr Geld ausgeben. Eine tolle

...