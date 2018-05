Anzeige

In der gleichen Klasse zeigten auch Lilly Berg und Ina Vollrath gute Leistungen. Die beiden ehrgeizigen Sportlerinnen waren mit ihren Vorträgen nicht ganz zufrieden. Sie belegten die Plätze zehn und elf und konnten damit 14 Mitstreiterinnen hinter sich lassen.

Nach der Mittagspause durften die Junioren (unter 19 Jahren) und Elite an den Start gehen. Eröffnet wurden die Nachmittagswettbewerbe von den gemischten Zweiern bestehend aus Anna Kreider und Tobias Bauer. Die beiden leisteten sich lediglich zwei kleine, aber ärgerliche Fehler und fuhren ansonsten gewohnt harmonisch. Leider ohne Konkurrenz kamen die beiden auf den ersten Platz.

Kurz darauf traten beide auch in den Einer-Disziplinen an. Anna Kreider konnte nicht alle ihre Übungen in dem vorgegebenen Fünf-Minuten-Limit zeigen und verlor dadurch viele Punkte. Sie landete auf dem zehnten Rang. Ihre Trainingskameradin Nina Hofmann konnte sogar noch einen Platz mehr gut machen und schob sich auf Rang 13.

Tobias Bauer hatte bei den Junioren sein Wettkampfprogramm für diesen Wettbewerb aufgestockt und testete nun die neuen Übungselemente. Während er bei einem davon etwas kämpfen musste, zeigte er das Zweite sehr gekonnt und wurde dafür mit dem Silberrang belohnt. Auch in der Eliteklasse der Frauen wurde der RV Biblis gut vertreten. Luisa Langhoff konnte mit einem passablen Kürvortrag den achten Platz belegen.

Letzter Start für den RV war der Juniorinnen-Zweier mit Kassandra Bauer und Nina Hofmann. Sie zeigten sich von ihrer besten Seite, was ihnen eine neue persönliche Bestleistung einbrachte. Mit dieser schafften sie den Sprung aufs dritte Treppchen. Völlig überraschend erhielten die beiden auch den Pokal für den geringsten Abzug des Nachmittages. red

