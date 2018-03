Anzeige

Bürstadt.Kürzlich fand in Griesheim die Abschlussveranstaltung der Bezirksbesten-Kämpfe 2017 statt. An dieser Veranstaltung treffen sich alle Kämpfer, die an den ersten beiden Teilen teilgenommen haben. Die Ergebnisse werden nach einem Punktesystem ausgewertet und die endgültigen Gold-, Silber- und Bronzemedaillenempfänger ermittelt.

In diesem Jahr wurden zum ersten Mal auch Kinder in den neu gegründeten Bezirkskader berufen. Sie erhielten ein Wappen für ihren linken Kimonoärmel und eine gesonderte Urkunde. Es sind Schulungen und weiteres geplant. Für diesen Kader haben sich beim Judoverein Samurai Bürstadt Latifa Makunga und Pascal Fleuti qualifiziert. Des Weiteren erhielten sie auch eine Goldmedaille. Eine Silbermedaille für Zoé Rühl und eine Bronzemedaille für Germaine Buffort waren das Ergebnis der Auswertung. In der Altersstufe U13 konnten Felix Hofer und Deni Uzarevic eine Silbermedaille mit nach Hause nehmen.

Erschwerend bei dieser Turnierreihe ist die Auswertung über zwei Einzelturniere. Kann man an einem Tag nicht teilnehmen, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf den Gewinn einer Gold- beziehungsweise Silbermedaille, da dann die Punkte aus diesem Kampf fehlen, das heißt: Wird in einem Kampf ein erster Platz belegt und man ist beim zweiten Kampf verhindert, kann eine Goldmedaille nicht mehr erreicht werden. Im Jahr 2018 startet wieder eine Bezirksbesten-Reihe. red