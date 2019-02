„Sechziger“ spenden kleinen Helden 350 Euro

Bürstadt.Nachdem nun auch die jüngsten Mitglieder des Bürstädter Jahrgangs 1958/59 ihren 60. Geburtstag feiern, hat das Organisationsteam des Jahrgangs zum Abschluss des Jubiläumsjahres eine Spende in Höhe von 350 Euro an das Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim überwiesen.

Fleißige Helfer des Jahrgangs haben im vergangenen Jahr mit viel Elan und Spaß einen Kuchenverkauf auf dem Wochenmarkt abgehalten und die aus Schallplatten hergestellte Tischdeko bei der Jahrgangsfeier, die noch lange als tolles Event in Erinnerung bleiben wird, zum Selbstkostenpreis verkauft.

Der daraus verbliebene Betrag wurde nun nach ausführlicher Beratschlagung dem Kinderhospiz Sterntaler überwiesen. Die in fast zehn Jahren kontinuierlich gewachsene Institution wurde als Projekt ausgewählt, da sie viele kleine Helden und deren Familien begleitet und mit der „alten Mühle“ zu einem Ort geworden ist, den die Menschen trotz schmerzlicher Verluste immer wieder aufsuchen.

Die Spende wurde von den „Sterntalern“ mit einem berührenden Brief als Dankeschön bestätigt. „Träume sind Hoffnungen und Wünsche, denen wir Flügel verleihen können, wenn wir sie nur ernst genug nehmen“ – mit diesen Gedanken von Monika Minder leiteten die Sterntaler das Dankeschön ein und teilten mit, dass Hoffnung den Glauben voraussetzt, dass sich Dinge bewegen lassen.

Der Bürstädter Jahrgang 1958/59 bedankt sich bei allen Beteiligten und wünscht sich viele Nachahmer. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.02.2019