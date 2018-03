Anzeige

Tschirch kam in Niederschlesien zur Welt und wuchs in Schwetzingen aus. „Der Liebe wegen“ kam er nach Bürstadt, wo er seit seiner Heirat lebt. In 35 Jahren bei der BASF legte er eine steile Karriere hin. Den Rotariern gehört er seit 28 Jahren an. Mit seinem Engagement für die Bürgerstiftung will er auch seiner Heimatstadt etwas zurückgeben, wie Haag berichtet.

Die Laudatio hielt er auch gleich auf den langjährigen früheren Rektor der Erich Kästner-Schule: Helmut Kaupe erhielt an diesem Abend das Silberrelief der Stadt als Anerkennung für sein vielfältiges Wirken. Kaupe war 26 Jahre lang als Direktor für den reibungslosen Ablauf und das erfolgreiche Bestehen seiner Schule verantwortlich. Einige Aktionen hatten Haag und Kaupe gemeinsam gestemmt. Die Letzte sei allerdings weniger bekannt geworden: Der Kreis habe darüber nachgedacht, das Schulhaus abzureißen und nebenan neu zu bauen – allerdings mit einigen Klassenräumen wenige. „Wir widersprachen vehement dieser Idee“, erinnerte sich Haag. Offensichtlich mit Erfolg.

Der gebürtige Lampertheimer Kaupe wirkte als Mitorganisator bei vielen gemeinnützigen Events wie „Run for help“ mit und schrieb ein neues Buch über „sein Bürstadt“. Zusätzlich war er Aufsichtsrat und von 2002 bis 2017 dessen Vorsitzender bei der Raiffeisenbank. „Sie lieber Herr Kaupe, haben die Bedingungen für den Erhalt des Silberreliefs übererfüllt“, betonte Haag.

Zum Ende der mehr als zweistündigen Veranstaltung dankte Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf allen Geehrten und ehrenamtlich Tätigen: „Sie alle gehen mit gutem Beispiel voran und denken dabei nicht egoistisch. Solche Menschen wie Sie braucht eine Stadt.“

Er lud im Anschluss zum Stehempfang mit „Sekt und Häppchen“ ein. Das Motto dafür hatte Pfarrer Peter Kern bereits ausgegeben: „Sich begegnen und miteinander ins Gespräch kommen.“ beh

