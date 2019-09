Seit 40 Jahren für Kinder im Einsatz

Bobstadt.Anette Kofer und Martina Legleiter sind in der Kita Maximilian Kolbe in Bobstadt eine Institution. Anette Kofer kam vor 43 Jahren als Vorpraktikantin in die Einrichtung, und ihre Kollegin Martina Legleiter ist dort seit 34 Jahren tätig. Jetzt feierten die beiden Erzieherinnen ihr 40-jähriges Dienstjubiläum.

Dazu gratulierten nicht nur die 89 Kinder, die in vier Gruppen von 14 Erzieherinnen betreut werden, sondern auch die Elternbeiratsvorsitzende Nicole Spaniol. Dank und Anerkennung sprach den engagierten Erzieherinnen auch Ursula Cornelius als Kindergartenbeauftragte des Verwaltungsrates von St. Josef aus. Auch Hans-Georg Gött, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender, und der ehemalige Kindergartenbeauftragte Rudi Pumm bedankten sich.

Anwesend waren ebenso Pfarrer Adam Malczyk und die ehemalige Kollegin Cornelia Kaiser. Sie überraschte die Jubilarinnen mit einem temperamentvoll gesungenen Bossa Nova. So hatte sie den Text des bekannten Liedes „Schuld war nur der Bossa Nova“ in „Schuld war nur der Pater Kolbe“ umgetextet. Sie erinnerte an gemeinsame, berufliche Wegstrecken und ihre langjährige Freundschaft, die bis heute besteht. Kita-Leiterin Daniela Rentsch übermittelte Dank und Anerkennung – wegen Krankheit – in einer Videobotschaft.

„Wir sind die Kindergarten-Omas“, sagte Anette Kofer. Beide Erzieherinnen erinnerten daran, dass einige Eltern der heutigen Kita-Kinder bereits unter ihrer Obhut herangewachsen waren. Nicht weniger enthusiastisch fiel das gesungene Lob der Kids aus. Aus voller Kehle schmetterten sie zu Ehren der beiden beliebten Erzieherinnen: „Du bist ein Volltreffer.“

In ihrer Ansprache erinnerte die stellvertretende Kita-Leiterin Birgit Thomas an zahlreiche Veränderungen, die ihre Teammitglieder während ihrer langen Dienstjahre miterlebt und mitgestaltet hatten. Dazu gehörten längere Öffnungszeiten, Mittagessen, Sanierungen und gestiegene Ansprüche vonseiten der Eltern. Kofer und Legleiter seien ein Geschenk für das Kollegium. Neben vielen Blumen und kleinen Geschenken steuerte der Elternbeirat eine besondere Gabe hinzu. Die Eltern hatten den Spruch „Hinter jedem glücklichen Kind steht eine großartige Erzieherin“ gerahmt und als Erinnerung übergeben. Fell

