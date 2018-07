Anzeige

BÜRSTADT.Ein angenehmer Essensduft liegt in der Luft. In der Küche der Alten Schillerschule brutzeln Frikadellen in der Pfanne. 15 Kinder nehmen am Ferienspiel-Angebot der Bürstädter Landfrauen teil. Innerhalb von drei Stunden bereitet die Gruppe verschiedene Gerichte zu. Und im Anschluss wird dann gemeinsam gegessen.

„Ich mache hier mit, weil ich mich für das Kochen interessiere“, berichtet die zehnjährige Sophie Henkelmann. Gemeinsam mit dem gleichaltrigen Ian Bardelang und Renate Zimmer von den Landfrauen hat sie eine selbst gemachte Tomatensoße mit Zucchini und Schinken zubereitet und die Nudeln gekocht. Dabei lernen die Kinder, dass eine selbst gekochte Soße nicht zeitaufwendig ist und „insgesamt besser schmeckt, als eine Fertigmischung“, erklärt Renate Zimmer.

An verschiedenen Stationen werden unterschiedliche Gerichte von den Kindern und Landfrauen zubereitet. Dazu gehören Frikadellen, Bohnensalat, vegetarische Frikadellen, ein bunter Salat mit Paprika, Tomaten und Frühlingszwiebeln, Blätterteigschnecken sowie Amerikaner, die von den Kindern mit Schoko- oder Zitronenguss bestrichen und mit Streuseln verziert werden.