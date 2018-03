Anzeige

Bürstadt.Beim Tag der offenen Tür will sich jede Schule von ihrer besten Seite zeigen. In der Bürstädter EKS wurden dafür zahlreiche Schüler, Eltern und Lehrer mobilisiert. Dass die Resonanz einmal mehr gut sein würde, zeichnete sich bereits bei der offiziellen Begrüßung in der Aula ab. Dort blickte Schulleiterin Stephanie Dekker auf volle Plätze. Nachdem Akrobatik-AG und Schulchor eine Kostprobe ihres Könnens gegeben hatten, verteilte sich das Geschehen auf das ganze Gebäude, das nach mehrjähriger, nun fast abgeschlossener Sanierung hell und modern wirkt.

Alle Fachbereiche versuchten, den Besuchern attraktive Angebote zu machen. Damit nichts versäumt wurde, gab es stündlich Führungen durch das Haus, geleitet von Zehntklässlern. „Das Programm heute ist in erster Linie von Schülern für Schüler gestaltet worden“, erläuterte Dekker. In der Tat war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Netzhelden dokumentierten ihre Aktivitäten im Bereich social media, bei den Naturwissenschaften waren originelle Experimente Trumpf. Besonders laut ging es in Raum 137 zu. Dort warteten einige Lehrer, mit viel Werkzeug bewaffnet, auf Interessenten. Ziel des Tages: Holzigel für alle.

Baum verwertet

„Bei den Bauarbeiten musste ein Baum weichen, dessen Holz wir nicht einfach wegwerfen, sondern weiter verwenden möchten“, machte die Schulleiterin klar, dass so viel Spaß sogar nachhaltig sein kann. Die Begeisterung war groß, denn welches Kind möchte nicht gerne einem unscheinbaren Holzstück mit der Säge zu Leibe rücken, um ihn in ein niedliches Tier zu verwandeln? Den Klotz hatten die Nachwuchs-Handwerker zuerst einzuspannen und dann in Form zu sägen. Als Stacheln mussten Nägel herhalten, die durch das Holz gehämmert wurden.