Selbsthilfegruppe auf neuen Wegen

Bürstadt.Derzeit finden keine Treffen der Selbsthilfegruppe für Schlaganfallpatienten in Bürstadt statt. „Der Zugang zum Altenpflegeheim St. Elisabeth ist eingeschränkt und wir gehören selbst zur Risikogruppe“, bedauerte Leiter Hans-Dieter Niepötter. Darüber hinaus ruhen die meisten Aktivitäten der Gruppe.

Natürlich gibt es Kontakt über das Telefon zu den einzelnen Mitgliedern. „Erstaunlich ist, dass unsere Internetseite seit Corona viel stärker genutzt wird. Mich erreichen viele Anrufe aus Gegenden, die weit außerhalb unseres Wirkungskreises liegen“, berichtete Niepötter. Aber er konnte trotzdem bei vielen Anliegen helfen, indem er Ansprechpartner vor Ort vermittelte. Bedauerlich sei auch, dass der Selbsthilfetag auf das nächste Jahr verschoben wurde. Hier präsentieren sich Gruppen unterschiedlicher Art, und Niepötter schätzt den Kontakt zu den anderen Betroffenen, egal welches Schicksal sie betrifft.

Soziales Denken verankern

„Es gibt mir die Möglichkeit, auch mal über den eigenen Horizont hinauszuschauen und Erfahrungen mit Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern auszutauschen“, stellte er fest. Normalerweise hält er Vorträge über seinen persönlichen Umgang mit dem Schlaganfall vor zehn Jahren und seinen Folgen. Diese sind ebenfalls vorerst abgesagt, aber für den Herbst kommen schon wieder Anfragen, für November konnte er einen Termin bereits fest buchen.

Er findet, man müsse versuchen, soziales Denken in den Köpfen zu verankern: „Das schafft man, in dem man immer wieder darüber redet und auf die Bedürfnisse aufmerksam macht. Und vor allem, in dem man es vorlebt.“ Hierbei hilft ihm seine Tätigkeit als Fachberater für Barrierefreiheit und Wohnraumberater, die er für den Sozialverband VdK ausübt.

Wenn es um Neubauten gehe, sei Bürstadt in Sachen Barrierefreiheit auf einem guten Weg. „Aber sie nachträglich im Bestand umzusetzen, ist meist sehr schwer. Deshalb sollten neue Objekte immer von Anfang an so geplant werden, dass sie für Behinderte frei zugänglich sind“, so der Leiter. Ihn wundert es oft, dass nur wenige Leute beispielsweise mit Rollstuhl in den Straßen unterwegs sind.

Es gibt 2027 Schwerbehinderte, deren Grad der Behinderung größer als 50 Prozent ist, in Bürstadt, davon 723 mit einer erheblichen Gehbehinderung und 183 mit außergewöhnlicher Gehbehinderung, oft Rollstuhlfahrer. 14 Blinde und zehn Gehörlose kommen noch dazu. „Also zwölf Prozent der Einwohner leben mit mehr oder weniger starken Beeinträchtigungen“, fasste Niepötter zusammen.

Er plant, wenn es Corona wieder zulässt, einen monatlichen Stammtisch ins Leben zu rufen, damit sich alle Betroffenen direkt austauschen können – egal, welche Einschränkung sie haben. „Es soll ein inklusiver Stammtisch werden, an dem jeder teilnehmen kann. Nicht nur Leute mit Einschränkungen, sondern auch Angehörige und Menschen, die etwas für Leute mit Behinderungen tun würden“, betonte Niepötter.

Bestimmt gibt es viele, die gerne am öffentlichen Leben teilnehmen würden. Er selbst hat schon Aussagen gehört: „Ich schäm’ mich für meinen Rollstuhl“ und kann das gar nicht nachvollziehen. „Ich nutz’ auch manchmal einen Rollstuhl und hab’ noch keine abschätzigen Blicke bemerkt. Aber ich hab’ auch das nötige Selbstbewusstsein“, schildert er.

Niepötter kann seine Situation annehmen, wie sie nach dem Schlaganfall ist. Diese Stärke würde er gerne anderen vermitteln.

