Selkie spielt im Innenhof

Selkie kommt wieder zur evangelischen Gemeinde in Bürstadt.

Bürstadt.Die evangelische Gemeinde in Bürstadt veranstaltet am Freitag, 13. September, wieder einen irischen Abend im Innenhof der Kirche. Für Musik sorgt in der Heinrichstraße die irische Folk Band Selkie. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 8 Euro in der Buchhandlung Pegasos und im Pfarrbüro. Am Abend kostet der Eintritt 10 Euro.

Wie gewohnt wird es Guiness und Kilkenny vom Fass geben, diverse Whiskies sowie Cidre und Softdrinks stehen ebenfalls zur Auswahl. Auch hausgemachten Sandwiches sowie original britische Chips stehen für den kleinen Hunger bereit. red

