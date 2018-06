Anzeige

Bürstadt.Die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt hat die Gruppe Selkie erneut für ein Open-Air-Konzert gewonnen. Es findet statt am Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert wird im überdachten Innenhof der evangelischen Kirche in Bürstadt stattfinden.

Irisches Fabelwesen

Der Name Selkie bezeichnet ein Fabelwesen der irischen Märchenwelt, das in Gestalt eines Seehundes im Meer lebt. Von Zeit zu Zeit verwandelt sich ein Selkie in einen Menschen, indem er sein Seehundfell abstreift und sein leere Hülle am Strand zurücklässt. Findet ein Mensch diese Hülle, so beschert ihm dies ewiges Glück. Wie diese Sage, so laden auch eine Reihe irischer Folksongs zum Träumen ein. Diesen romanischen Balladen und Liebeslieder aus dem Land der Elfen und Kobolde hat sich die Band Selkie verschrieben. Doch auch die beliebten Pub- und Drinking-Songs aus Irland und Schottland kommen in deren Programm nicht zu kurz.

Passend zur Musik werden irische Getränke angeboten. Für den kleinen Hunger gibt es hausgemachte Sandwiches und Chips. Tickets gibt es im Vorverkauf im Gemeindebüro und in der Buchhandlung Pegasos für 8 Euro. An der Abendkasse kostet der Einlass 10 Euro. red