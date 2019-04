Seltener Blick ins Gewächshaus

Biblis.Schon mit kleine Änderungen von bekannten Liedern sorgte Sänger Bernd „Schepper“ Schäfer für Heimatstimmung: So hieß es statt „Tage wie dieser – Spargel wie dieser“ und „Knockin’ on Spargel’s“ statt „Heavens’s Door“. Damit begleitete der Sänger die Besucher bei der Spargelwanderung auf Bürstädter Gemarkung.

Zum Motto „Spargel-Wein-Kultur“ hätten Erdbeeren noch gut gepasst. Die Landwirte hatten ihre Gewächshäuser geöffnet, so dass ein Blick in die langen Reihen von groß gewachsenen Erdbeerpflanzen mit teils roten Früchten möglich war. Dieser Anblick reihte sich gut in den Lehrpfad neben dem Weg ein. Hier erhielten die Besucher Informationen über zahlreiche angebauten Produkte.

„Das finde ich toll, man sieht die Pflanzen und kann auch sein eigenes Wissen testen, bevor man auf die Info-Tafeln schaut“, sagte Sandra Müller aus Frankfurt. Sie war zu Besuch in Hofheim und zum ersten Mal auf der Spargelwanderung. Gelernt habe sie zudem, wie man das Wort „Sackschdoahogger“ richtig ausspricht, verriet sie lachend. Die Helfer des Bürstädter Fastnachtsvereins verkauften am Grenzbaum zwischen den Gemarkungen von Bürstadt und Lampertheim wieder Buttons mit den Herkunftsorten der Besucher.

Buttons angefertigt

Die gängigsten Ortsnamen aus der Region waren schon vorbereitet. Die Frankfurterin Sandra Müller bekam einen Extra-Button ausgestellt. „Die Lambada sind schon fleißig unterwegs, die Bäschdädder sind noch in der Minderzahl“, erklärte lachend Karin Huy vom Verein mit Blick auf die verkauften Buttons. Die Hälfte des Erlöses spendet der Verein diesmal der Aktion „Kinder unterm Regenbogen“ von Radio Regenbogen.

Ein paar Meter nach dem Grenzbaum war Verweilen angesagt, hierfür standen Bewirtungsstände, Sitz- und Picknickgelegenheiten sowie Live-Musik und Aktionsstände bereit. Auch Sandra Müller ließ sich hier nieder und war ganz im Spargelgenuss: Spargelbratwurst und Spargelwein probierte sie aus, später gab es noch Spargelsalat und natürlich Erdbeeren.

Wer sich dann wieder auf den Weg machte, der kam an der Gärtnerei Molcz vorbei, die mit Kulinarischem aber vor allem mit einem bunten Rundweg durch die Gewächshäuser punktete. „Das ist für Kinder und Erwachsene faszinierend“, fand Tanja Schalich, sie nahm mit Tochter Mia auch an der Mitmachaktion für Kinder teil. Hierbei sollte in den Gewächshäusern etwa nach der Blume des Jahres 2019 „Funny Honey“ gesucht werden, und es gab Fragen über Bienenfreundliche Pflanzen. „Jetzt dürfen wir noch eine Blume für daheim einpflanzen“, freuten sich die beiden.

Dann ging es weiter zur Ausstellung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen des Bulldogclubs Bürstadt. „15 Trecker haben wir hier stehen. Ältere Besucher haben damit sogar noch gearbeitet, man kommt immer schnell ins Gespräch“, sagte Gerd Weidenauer vom Bulldogclub. Die Besucher durften auf den Fahrzeugen Platz nehmen. Es gab eine kleine Ausstellung von fahrbereiten Modellen wie einer Sägemaschine und Deutz-Traktoren.

Auf den letzten Metern auf Bürstädter Gemarkung konnten sich die Besucher noch beim Imkerverein Heppenheim informieren. Es gab süße Leckereien von den Landfrauen Lampertheim. Beim Schneider-Hof stellten Künstler aus der Region ihre Werke aus. Die Katholische Kirchenmusik Bürstadt sorgte für Unterhaltung.

